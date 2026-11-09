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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Kevin Viveros la sacó barata, tras pisar a jugador de Vasco; hay sanción para el goleador colombiano

Kevin Viveros la sacó barata, tras pisar a jugador de Vasco; hay sanción para el goleador colombiano

El Tribunal de Disciplina del Brasileirao reveló en las últimas horas el castigo definitivo para el delantero colombiano Kevin Viveros luego de su pisotón a Cuibano en Paranaense vs. Vasco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Kevin Viveros pisó a Cuiabano en Paranaense vs. Vasco.
Kevin Viveros pisó a Cuiabano en Paranaense vs. Vasco.
Archivo.

Kevin Viveros recibió una sanción disciplinaria tras protagonizar una acción que terminó con su expulsión en el partido entre Athletico Paranaense y Vasco da Gama. El delantero colombiano fue castigado por un pisotón sin balón sobre Cuiabano, jugador del conjunto de Río, y aunque la tarjeta roja fue mostrada durante el compromiso, hasta ahora se conoció la determinación del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil.

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Según informó Globo Esporte, “el delantero Kevin Viveros ha sido suspendido por dos partidos por el STJD (Tribunal Superior de Justicia Deportiva) y se perderá los encuentros contra Flamengo y Remo, pero estará disponible nuevamente contra Mirassol y São Paulo, los dos últimos partidos del club en la competición”.

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La denuncia inicial contra el futbolista colombiano contemplaba una sanción más severa. De acuerdo con el medio brasileño, “el jugador había sido denunciado por la Fiscalía de la STJD en virtud del artículo 254-A, que se refiere a la agresión física y prevé una suspensión de cuatro a doce partidos”.

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No obstante, el comité disciplinario modificó la clasificación de la infracción. “Sin embargo, el comité rebajó el caso al artículo 250, que define un acto desleal u hostil y prevé una suspensión de uno a tres partidos”.

La decisión no contó con el respaldo de todos los integrantes del organismo. “El presidente del comité no estuvo de acuerdo con la votación, solicitando que no se descalificara el caso y pidiendo una suspensión de cinco partidos, pero finalmente fue superado en la votación por la mayoría”.

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El informe arbitral sobre Kevin Viveros

La acción que desencadenó el castigo también quedó consignada en el reporte del árbitro Ramón Abatti Abel. Sobre la expulsión del delantero, el juez describió que Viveros “pisó el estómago de su oponente con los tacos de su bota, usando brutalidad con el balón fuera de juego”.

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Por su parte, Athletico Paranaense también tomó medidas internas tras lo sucedido. Según la información, “internamente, el club decidió multar al jugador para evitar que repitiera la acción y perjudicara al equipo en la recta final decisiva del Campeonato Brasileño”.

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