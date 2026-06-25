Mario Yepes es noticia en el Mundial 2026; una imagen puso a sonar al ídolo de Selección Colombia

La Selección Colombia le ganó a RD Congo y se puso como líder del grupo K del Mundial 2026 con seis puntos por encima de Portugal, Uzbekistán y los africanos. En la cancha Daniel Muñoz fue la figura, pero fuera de ella hubo otra protagonista que se robó las miradas, a tal punto que el portal británico 'The Sun', le dedicó un espacio. Todo esto se viralizó en redes sociales y de manera inesperada terminó con Mario Yepes, el histórico 'Capi' de la 'tricolor', como coprotagonista.

Durante la transmisión del encuentro entre colombianos y congoleños, se presentó un momento en que la cámara captó a una aficionada en uno de los palcos del estadio con la camiseta de la Selección Colombia. Lo que llamó aún más la atención resultó ser que se encontraba junto al histórico español Fernando Hierro y Mario Yepes, y nadie la identificaba. Gracias al poder de las redes sociales, los internautas dieron con el nombre.

Se trató de Miranda Yepes, hija de Mario, la leyenda del combinado 'cafetero'. La tarea no fue muy difícil, puesto que la misma joven compartió en redes sociales algunas postales y hasta el video de la transmisión oficial, en la cual la enfocaron y hasta dejó una frase sobre ello. "Con cara concentrada que parece enojada. Que felicidad volver a estar en un mundial!", se lee en la publicación con varias fotos junto a su padre, en el estadio Akron de Guadalajara.

Miranda, de 21 años, es la hija mujer que tiene Yepes con Carolina Villegas, su exesposa. La joven cuenta con 160 mil seguidores en la red social Instagram, en la cual comparte mucho contenido sobre sus viajes, maquillaje, modelaje y momentos en familia.



Por lo pronto, la Selección Colombia ajusta detalles para lo que será el duelo contra Portugal, el próximo sábado 27 de junio, a las 6:30 p.m. (hora Colombia).