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Gol Caracol  / Real Madrid no da espera; fichaje de lujo proveniente de Liverpool

Real Madrid no da espera; fichaje de lujo proveniente de Liverpool

Recién reelegido al frente del Real Madrid, Florentino Pérez no perdió tiempo y ya dio el primer gran golpe en el mercado: fichó a una de las máximas estrellas del Liverpool en la última temporada.

Por: AFP
Actualizado: 8 de jun, 2026
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Real Madrid no ganó ni un solo título en la temporada y buscará refuerzos en el mercado de pases
Real Madrid no ganó ni un solo título en la temporada y buscará refuerzos en el mercado de pases
AFP

Jugador libre desde el anuncio de su salida del Liverpool, el defensa francés Ibrahima Konaté ha fichado por el Real Madrid hasta 2030, informó el lunes a una fuente cercana a las negociaciones.

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez, reelegido pasada la medianoche del lunes en su puesto como patrón del club blanco, había afirmado la semana pasada que el internacional francés sería el primer fichaje en caso de su reelección, además del regreso como entrenador del portugués José Mourinho.

Ibrahima Konaté en Liverpool
Ibrahima Konaté en Liverpool

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