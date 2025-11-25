Real Madrid pierde a una figura para la Champions League; "sufrió un proceso vírico"

El día del 44 cumpleaños de Xabi Alonso, en su momento más difícil desde su llegada al Real Madrid al enlazar una derrota europea con dos empates ligueros, el técnico tolosarra recibió dos malas noticias con las ausencias de Thibaut Courtois y Dean Huijsen en la sesión previa al viaje a Atenas para enfrentarse a Olympiacos.

Tras recibir la mala noticia antes del entrenamiento del proceso vírico que sufre Courtois, que impide al portero belga jugar ante Olympiacos y da por primera vez la alternativa a Andriy Lunin, se sumó la ausencia de Huijsen en el grupo en el último entrenamiento en la ciudad deportiva antes de viajar a Atenas.

Huijsen reapareció el domingo ante el Elche en el Martínez Valero tras superar un problema muscular que le impidió jugar con la selección española en la ventana de noviembre. El lunes, como el resto de titulares, no entrenó y tuvo una sesión de recuperación.

Por contra, Xabi Alonso contó de nuevo en el entrenamiento con Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni que repitieron en la dinámica de grupo en condiciones para regresar.



Thibaut Courtois, guardameta belga, sería baja en el Real Madrid contra Olympiacos por Champions League

Como empieza a ser habitual, el Real Madrid descartó ejercitarse en el escenario del partido, en esta ocasión el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas, y preparar en la intimidad los detalles de un partido que gana en relevancia por el bache de resultados y juego que protagoniza.

Los jugadores del Real Madrid prepararon a conciencia una cita en la que tienen la obligación de reaccionar. Tras un lunes en el que los titulares tuvieron una sesión de recuperación, Xabi Alonso juntó a todos los disponibles.

Entre ellos, y dando de nuevo un paso para sus regresos a la convocatoria, el defensa alemán Rüdiger y el centrocampista francés Tchouaméni. Menos opciones tiene el argentino Franco Mastantuono, con pubalgia, que volvió a iniciar la sesión formando parte del grupo por segundo día consecutivo.

Con las ausencias de los lesionados Dani Carvajal, el austriaco David Alaba y el brasileño Éder Militao, más Courtois y Huijsen, los jugadores disponibles realizaron el calentamiento sobre césped con ejercicios y rondos, antes de preparar a puerta cerrada los detalles tácticos del duelo ante Olympiacos.