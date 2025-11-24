Vinícius Júnior tendría decidido su futuro en el Real Madrid; ya se lo habría informado al club

La continuidad de Vinícius Júnior en el Real Madrid estaría pendiendo de un hilo. De acuerdo con información en España, el brasileño no pensaría renovar su contrato con el club debido a la relación que tiene con su entrenador Xabi Alonso.

En concreto, el periodista español Mario Cortegana, fue el que dio la noticia este lunes en un artículo de The Athletic. "Vinícius Júnior comunicó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no piensa renovar mientras su relación con Xabi Alonso siga tensa. Las conversaciones sobre una prórroga están estancadas" inició diciendo el comunicador. "Fuentes cercanas al brasileño han comentado en repetidas ocasiones a The Athletic su preocupación por Alonso, quien fue nombrado sustituto de Carlo Ancelotti en mayo. Durante los primeros tres meses de la nueva temporada, la tensión no ha hecho más que aumentar. Ahora, es un tema de debate diario dentro y fuera del club".

El brasileño no ha contado con la continuidad que gozaba cuando el técnico del Real Madrid era Ancelotti, por lo que ya se ha mostrado inconforme con las decisiones de Alonso. Recordemos que en el duelo frente al Barcelona, el carioca fue sustituido en el partido y reaccionó lanzando gritos al aire y con un visible enojo por su salida. Frente a lo cual días después se disculpó con todo el entorno del Real Madrid, por su manera de actuar, menos con su entrenador, por lo que de inmediato saltaron las alarmas sobre una mala relación entre los dos. Según el periodista fue un desaire planeado, "Vinícius Jr. cree que Alonso no está siendo justo con él, fuentes cercanas al brasileño afirmaron que fue una decisión deliberada".



De acuerdo con Cortegana, 'Vini' se reunió con el presidente del club Florentino Pérez y le dejó ver su postura sobre su futuro. "Tras la victoria del Madrid por 2-1 en el Clásico contra el Barcelona el 26 de octubre, Vinicius Jr. fue a ver a Pérez para disculparse por su comportamiento durante el partido. En esa reunión, también se trató su futuro. Dejó claro que considera que renovar no es la mejor opción para él debido a su relación con Alonso. Desde entonces, no ha habido cambios en esa postura".

La renovación del brasileño ha sido una de los temas más comentados en el Real Madrid, pero, teniendo en cuenta la información, estaría muy lejos de darse tanto por lo económico como por la relación con su DT. "Los representantes de Vinícius Jr solicitaron un contrato histórico, cerca de los más altos de la historia del club (el que se le otorgó a Cristiano Ronaldo), con un paquete de hasta 30 millones de euros por temporada. Esto incluía salario base, primas por rendimiento y una prima de renovación, algo que no se había ofrecido anteriormente a los jugadores del Real Madrid. Se mantuvieron nuevas conversaciones antes del inicio de la temporada, pero ahora se han estancado. El Madrid entiende que, más allá de las diferencias económicas, la difícil situación entre uno de sus jugadores estrella y su entrenador es un obstáculo para avanzar en las negociaciones", concluyó.