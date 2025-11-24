Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vinícius Júnior tendría decidido su futuro en el Real Madrid; ya se lo habría informado al club

Vinícius Júnior tendría decidido su futuro en el Real Madrid; ya se lo habría informado al club

De acuerdo con la prensa española, el delantero brasileño Vinícius Júnior habría tomado una decisión sobre su futuro en el Real Madrid y ya se la habría contado al presidente del equipo.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Vinícius Júnior, jugador brasileño del Real Madrid
Vinícius Júnior, jugador brasileño del Real Madrid
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad