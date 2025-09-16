Real Madrid perdió a una de sus figuras: sufrió una lesión a los cinco minutos en Champions

El inglés Trent Alexander-Arnold tuvo que retirarse del terreno de juego den el partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella después de sufrir una lesión muscular en el minuto 5.

El lateral derecho se echó una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois. Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Dani Carvajal.

Trent, quien fichó en verano por el Real Madrid procedente del Liverpool, volvía a la titularidad este martes después de haber sido suplente el sábado en Liga ante la Real Sociedad.

Trent Alexander-Arnold fue oficializado como nuevo jugador del Real Madrid. Getty

Lesión de Trent Alexander-Arnold, en Real Madrid vs. Marsella, por Champions League

ARNOLD se retira LESIONADO del terreno de juego...



Real Madrid 0-0 Marsella | 4'



