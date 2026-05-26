Así va el plan fuga de José Mourinho del Benfica; con Real Madrid a la expectativa

El plazo de negociación del entrenador José Mourinho con su actual equipo, el Benfica no finalizará sino hasta el próximo viernes, según adelantó este martes la prensa deportiva portuguesa.

Mourinho, que figura entre los favoritos para ser el próximo que este a cargo de la dirección del Real Madrid, club al que ya entrenó entre 2010 y 2013, firmó el pasado mes de septiembre un contrato con el club lisboeta hasta 2027, pero con una cláusula que prevé diez días al final de la presente temporada para que ambas partes analicen si desean continuar juntas.

En el documento enviado a la Comisión del Mercado de Valores (CMVM) lusa el Benfica no especifica si son 10 días útiles o hábiles, por lo que algunos medios informaron este martes de que el plazo vencía hasta el día hoy.

No obstante, según medios como lo es el diario de México, Record o el portal Maisfutebol de Portugal, los 10 días que Mourinho tiene para negociar con el club lisboeta se refieren únicamente a días laborables a partir del último partido de la temporada. Por lo tanto, este plazo que tiene el directo técnico con su actual equipo, no finalizará hasta el día 29, una vez transcurridos los 10 días útiles desde el partido de Liga del Benfica contra el Estoril del pasado 16.



El club lisboeta ya ha presentado una propuesta de renovación a Mourinho, quien también se encuentra en conversaciones con el Real Madrid, para ser nuevamente el entrenador del equipo 'merengue', luego del paso del entrenado español Álvaro Arbeloa, esto según ha revelado el propio técnico.

Mourinho; actual entrenador del Benfica AFP

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Entretanto, el Real Madrid se encuentra a la expectativa de quién será el próximo entrenador que asumirá las riendas del equipo, luego de que los 'merengues' pasaran por tres técnicos en tan poco tiempo. El primero de ellos fue el italiano Carlo Ancelotti, quien estuvo durante el periodo 2021-2025; el segundo fue Xabi Alonso, presente de junio de 2025 a enero de 2026; y el más reciente es el español Álvaro Arbeloa, quien llegó al banquillo en el mes de enero de 2026.