Cuándo saldrá la lista de 26 jugadores de Selección Colombia para el Mundial 2026

Cada vez falta menos para que ruede el balón en tierras norteamericanas para lo que será el Mundial 2026, y con ello los 48 equipos participantes deberán entregar el listado definitivo. Uno de esos combinados que aún no ha dado a conocer su lista es la Selección Colombia, pero se conoció la fecha de cuando se revelarán los nombres que representarán al país en la cita orbital.

¿Cuándo saldrá la lista de 26 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

Así las cosas en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' debatieron este viernes sobre las actuales sesiones que están realizando en Guarne, Antioquia, algunos de los preseleccionados por Néstor Lorenzo a la Copa del Mundo, y en medio de la tertulia, Juan José Buscalia generó información relevante.

“Entre el 25 y 26 de mayo, Néstor Lorenzo estaría dando la lista al Mundial 2026, me dicen a mí”, dijo el comunicador argentino en el mencionado programada.



Recordemos que el plazo final de la FIFA para entregar el listado de 26 jugadores para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es el 1 de junio.

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¿Qué es lo último que se sabe de Sebastián Villa y la Selección Colombia?

Igualmente, en el programa de este viernes en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' generaron novedades con respecto a Sebastián Villa, quien buscará quedarse con uno de esos cupos en la 'tricolor' a la importante cita deportiva.

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"Se conoció con su círculo cercano y han manifestado que va ir a Bogotá, a probarse allá con la Selección; de estar unos días con el grupo, a mostrar su nivel futbolístico, ver cómo encaja en el grupo y tratar de convencer a Néstor lorenzo. Puede que deslumbre con su talento y se gane el puesto; Villa sabe eso. Su club (Independiente Rivadavia) lo suelta para que vaya a la capital de la República", informó Juan Pablo Hernández, quien está atento a toda la actualidad de la Selección Colombia.