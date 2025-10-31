Real Madrid vs. Valencia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Con el reconocimiento que la afición madridista del Santiago Bernabéu tendrá con Kylian Mbappé por la Bota de Oro, la duda sobre el 'castigo' de Xabi Alonso a Vinícius tras su acto de rebeldía en el clásico y el mal recuerdo para el Real Madrid del último duelo ante el Valencia, cuando el pasado abril cayó y se despidió de la lucha por el título, asoma un duelo con solera.

La reacción de 'Vini' al ser sustituido a los 72 minutos del clásico quitó trascendencia a un triunfo del Real Madrid ante el Barcelona (2-1) tras un año de decepciones. Tras cuatro derrotas, el conjunto madridista revirtió la tendencia y Xabi Alonso logró la victoria de altos vuelos que tanto necesitaba.

El juego entre el conjunto 'merengue' y los 'chés' por la jornada 11 de la liga española está programado para las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de 'DSports' y 'DGO'. Además, podrán seguir las incidencias más importantes del partido en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

Los aspavientos de Vinícius, lo que dijo camino del vestuario mostrando su enfado y la amenaza de marcharse del equipo plasmaron una distancia con su entrenador. Pidió perdón tres días después, en privado y en las redes sociales, y ahora le toca hablar a Xabi Alonso con sus decisiones. De palabra admitió la disculpa de su jugador y aseguró que no habrá "ninguna represalia".

Bien es cierto que una suplencia, a tres días del partido contra el Liverpool en Anfield, se podrá camuflar como rotación, aunque el Real Madrid llega a la cita tras una semana atípica, sin partido y con tiempo para descansar.

Rodrygo se perfila como titular en la banda izquierda de un ataque liderado por Kylian Mbappé, para el que, de momento, no hay descansos. Con 16 goles en 13 partidos y ganas de seguir marcando para ganar su segunda Bota de Oro, pero sobre todo sostener a su equipo en un firme liderato.

Con una ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona, la presión ya recae sobre sus rivales. Xabi Alonso advierte de que rebajar la intensidad, el hambre, con el que jugaron el clásico, puede pasar factura. Lo intentará sostener con algún retoque.

Todo apunta a que Trent Alexander-Arnold regresará en una defensa que cuenta con las bajas por lesión de Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger. Fede Valverde pasaría al centro del campo y si regresa el 4-3-3 como sistema, el beneficiado sería Franco Mastantuono.

El Valencia llega al Santiago Bernabéu en la zona roja del descenso por primera vez en toda la temporada. Su derrota en la última jornada de la Liga ante el Villarreal le ha llevado a la antepenúltima posición.

En crisis de juego y de identidad desde hace semanas, encadena cinco partidos seguidos sin ganar y busca una victoria con la que alimentar un casillero que tiene nueve puntos, los mismos que Real Sociedad, Mallorca y Levante, que están por encima.

Los valencianistas solo tienen por debajo con siete puntos a Real Oviedo y Girona, dos equipos contra los que ha perdido en los últimos partidos. Si no logra sacar nada de su visita a los madridistas y ambos rivales ganan sus partidos, contra Osasuna y Getafe, respectivamente, podría ser colista.

El equipo de Carlos Corberán se impuso en el Santiago Bernabéu la pasada campaña tras no haber ganado en 17 temporadas y nunca ha logrado enlazar dos triunfos.

El técnico valencianista cuenta con las bajas del central Mouctar Diakhaby, el lateral derecho Dimitri Foulquier, el centrocampista Filip Ugrinic y el extremo Largie Ramazani. En el lugar de los dos primeros, entrarían como en las pasadas jornadas Thierry Rendall y José Copete.

Mientras, la mayor duda está en cómo configurará el ataque. Danjuma podría volver a jugar en punta y no en la banda izquierda como en los últimos partidos y su acompañante podría ser Hugo Duro, que dio al Valencia la victoria en el Bernabéu la pasada temporada con un gol en el tiempo añadido.