Real Madrid vs. Valencia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Este sábado, los 'merengues' intentarán reafirmar su liderato en el campeonato ibérico cuando enfrente al Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. ¡Prográmese con el partido!

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2025
Real Madrid, líder actual de la liga de España
Foto: AFP

