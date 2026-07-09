René Higuita; "de haber sabido que esa casa tenía líos, nunca habría hecho ningún negocio"

Un juzgado en Colombia ordenó el embargo de una casa del legendario exportero de la selección de fútbol René Higuita, al determinar que la propiedad fue adquirida con dinero del cartel de Pablo Escobar antes de pasar a manos del jugador en 1992.

"El loco" Higuita, conocido mundialmente por sus excéntricas acrobacias y arriesgadas salidas, está en el centro de un caso que la fiscalía inició hace doce años para establecer el origen de una casa que compró en un barrio lujoso de Medellín (noroeste), la ciudad donde nació.

"De haber sabido que esa casa tenía ese origen, nunca habría hecho ningún negocio. Además, tampoco conocía esos antecedentes. Incluso, en una de las últimas entrevistas que tuve con el juez estuvo presente una de las hijas del señor, y ni ella conocía los antecedentes de su padre. Yo me enteré de esa situación únicamente cuando ya estaba dentro del proceso", le dijo este jueves el antioqueño al programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio'.

En el mismo contacto, el exfutbolista reconoció que la casa estaba a nombre de un señor llamado Gustavo Cuartas Rendón, sobre quien le preguntaron si tenía conocimiento que era un hombre cercano al Cartel de Medellín.



"No. Hasta el momento, según la información que hemos conocido durante el proceso y lo que ha explicado el abogado, el señor era familiar de ellos, pero no se ha podido comprobar que fuera testaferro. Esa fue la situación hasta el momento de su fallecimiento: no hubo una comprobación de que hubiera actuado como testaferro", complementó Higuita.

René Higuita; ex jugador de la selección Colombia Fotografía de: AFP

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Aseguró que se considera una "víctima de estos acontecimientos", que desconocía la procedencia del bien y apeló la decisión de la justicia. El portero, que dijo haberla comprado con sus ahorros, podrá conservar la propiedad hasta que se resuelva su apelación.

"En esa época de los noventas no había la tecnología que hoy hay, que se mete uno en internet y puede usted mirar qué procedencia tiene la casa", agregó el exjugador del Atlético Nacional de Medellín y el Real Valladolid, hoy entrenador de arqueros.

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Higuita es recordado por su detención en 1993 tras visitar a Pablo Escobar en la cárcel. Fue investigado tras mediar la liberación de la hija de un narcotraficante secuestrada por el capo, una gestión por la que recibió un pago prohibido por la ley. Luego fue exonerado. "Desde ahí me apodaron como el amigo de Pablo Escobar y no sabe la cantidad de problemas que me ha traído", dijo.