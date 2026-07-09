Jaminton Campaz, tras el Mundial 2026; "ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo"

La Selección Colombia dijo adiós al sueño del Mundial 2026. El pasado martes 7 de julio, perdió 4-3 en penaltis con Suiza y quedó eliminada en octavos de final. Por eso, poco a poco, varios jugadores se han pronunciado en redes sociales, como el caso de Jaminton Campaz, quien tuvo minutos en dicho compromiso.

"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Ahora, yo solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre", empezó en su extenso texto en Instagram.

Y es que 'el bicho' fue uno de los autores de los cinco tantos que firmó 'la tricolor. Su anotación fue en el 3-1 sobre Uzbekistán. "Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar", añadió.

"Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también en los más difíciles. A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de la eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir y sé la tristeza que sentimos", continuó el extremo.



No todo fue 'color de rosa' para Jaminton Campaz. A pesar de que infló las redes en la fecha 1 de la fase de grupos y marcó desde el punto blanco en la tanda de penaltis, erró una clara opción de gol sobre el remate del tiempo extra. Razón por la que las críticas no se hicieron esperar y fue uno de los señalados.

Jáminton Campaz con la Selección Colombia AFP

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"Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por la camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", expresó el futbolista de Rosario Central.

Lejos de bajar los brazos, dejó claro que irá por más, seguirá trabajando, corrigiendo y que de todo se aprende. "El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte", afirmó Jaminton Leandro Campaz, de 26 años, nacido en Tumaco.

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Infortunadamente, se han presentado algunas amenazas contra él y su familia, y al respecto no guardó silencio. "Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", sentenció en su publicación.

Jaminton Campaz, extremo de la Selección Colombia, en su primer Mundial AFP

Publicación de Jaminton Campaz, tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026