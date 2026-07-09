La Selección Colombia y un tema que no favoreció en el Mundial 2026; más desgaste que otros rivales

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 sigue dando de que hablar en nuestro país y en la prensa internacional, ya que se catalogaba a los dirigidos por Néstor Lorenzo como uno de los equipos favoritos a realizar un papel protagónico en el certamen, pero todo terminó diluyéndose en la fase de los 16 mejores del torneo.

Es así que, han salido datos reveladores que ponen en juicio un culpable de la eliminación de la 'tricolor' más allá de lo futbolístico y todo gira al tema de desgaste, en cada parada en el norte del continente.

Se conoció que los dirigidos por el entrenador argentino fueron la selección que más kilómetros recorrió a diferencia de los demás en el Mundial, pues los 'cafeteros' además fueron la única selección en jugar en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Todo empezó en San Diego, donde se jugó el primer partido de preparación antes de la Copa para luego viajar a Guadalajara donde sería su lugar de concentración pese a jugar en Ciudad de México su debut y en nuevamente en la ciudad donde se concentraban, para el segundo partido de la fase de grupos.



Posteriormente la federación retornó a Estados Unidos para jugar su partido frente a Portugal en la ciudad de Miami, un recorrido bastante largo y con desgaste, a comparación de los lusos que sí disputaron los tres juegos de fase de grupos en ese país.

Acción de juego entre la Selección Colombia y la Selección de Suiza Fotografía de: AFP

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Kansas City fue el penúltimo destino, partido equivalente a los dieciseisavos de final enfrentando a Ghana. Y por último, la Selección Colombia visitó la ciudad de Vancouver en Canadá. siendo este su último destino al norte del continente, donde cayó eliminado a manos de Suiza.

En total, el combinado nacional acumuló alrededor de 9 mil 930 kilómetros, una distancia deslumbrante que poco a poco se fue sintiendo en los jugadores a los largo del torneo. Los equipos que le siguen a la 'tricolor' con más distancia recorrida es España con más de 7 mil kilómetros también hasta la fase de octavos de final, e Inglaterra, con un total de 6 mil 890 km.

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¿Qué equipos han tenido el menor recorrido en el Mundial 2026.

Argentina se ubica junto a Suiza como las selecciones que menos han tenido desgaste en el certamen. Los dirigidos por Lionel Scaloni apenas han recorrido alrededor de 3 mil 490 kilómetros hasta los octavos de final, mientras que los europeos han acumulado 3 mil 031 kilómetros de distancia en sus cinco partidos, que el último fue precisamente ante la Selección Colombia.