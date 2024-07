Richard Ríos y Endrick: dos figuras de Copa América unidos por su sentimiento, por Palmeiras

¡Como hermanos! La Copa América 2024 tuvo uno de los duelos más 'picantes' en lo que va del certamen. Colombia empató 1-1 contra Brasil, por la tercera fase del Grupo D, en el Levi's Stadium. Y se definieron cómo quedaron los cruces de los 'cuartos'.

No obstante, y pese las polémicas que enmarcaron el compromiso, un cariñoso gesto entre Endrick con Richard Ríos se ha llevado los focos de los hinchas del balompié mundial.

Mientras Richard Ríos, mediocampista de la Selección Colombia, estaba atendiendo a unos periodistas brasileños en la zona mixta del estadio, Endrick, futbolista de la 'canarinha' abrazó por atrás al 'cafetero'. Ante esto, los dos se sonrieron y se dieron la mano, a modo de saludo, no sin antes demostrar su camaradería.

El abrazo de Endrick a Richard Ríos durante su entrevista.



Nuestros brasileños son los mejores 😍🤍🇧🇷 pic.twitter.com/X4jH6Ptzyn — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 3, 2024

Y es que hay que recodar que los dos deportistas son compañeros en Palmeiras de Brasil, lugar donde ya han sabido consagrarse campeones juntos. Tanto del Campeonato Paulista, como del Brasileirao.

Publicidad

¿Qué dijo Richard Ríos sobre Endrick?

En la previa del partido entre Brasil vs. Colombia, el antioqueño no titubeo en comentar su admiración y respeto por su colega. "A Endrick ya muchos lo conocen, es un jugador muy fuerte para la edad que tiene es extraño la fuerza que tiene y el nivel de juego que puede generarle al equipo, pero la verdad no tengo la más mínima idea si será titular o no. Tengo una muy buena amistad con él (...), fueron algunas de la declaraciones que comentó Richard Ríos.

Publicidad

Por el momento, Richard Ríos se alista para enfrentarse, junto con la 'tricolor', a Paraguay el sábado 6 de julio a las 5:00 p.m. (hora de Colombia). Mientras que Endrick se medirá con Brasil ante Uruguay, el mismo sábado, pero a las 8:00 p.m. (hora de Colombia). Ambos duelos, por los 'cuartos' de la Copa América 2024.