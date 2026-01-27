Síguenos en:
River Plate tendrá uno de los estadios más grandes del mundo: superará los 100 mil espectadores

River Plate tendrá uno de los estadios más grandes del mundo: superará los 100 mil espectadores

El presidente de River Plate confirmó la noticia que ya tiene resonancia a nivel internacional, ya que pondrá al Monumental como uno de los mejores escenarios deportivos del mundo.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ene, 2026
El estadio Monumental de River Plate sería la nueva casa de Jhohan Romaña.jpg
El estadio Monumental de River Plate, posible nueva casa de Jhohan Romaña.
Foto: River Plate.

