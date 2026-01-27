Polémica en el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga por celebración de Kevin Londoño

El clásico del oriente regresó a la Primera División del Fútbol Colombiano. Este martes 27 de enero, por la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026, Cúcuta Deportivo, que recién ascendió, recibió a Atlético Bucaramanga. Allí, firmaron un empate 2-2, con goles de Jaime Peralta, por duplicada para el local, y Luciano Pons y Kevin Londoño, para el conjunto que ofició de visitante.

Justamente, la segunda anotación del 'leopardo' generó toda clase de reacciones. El delantero infló las redes y realizó su habitual celebración, poniéndose una máscara de Spiderman, en esta ocasión de color amarillo. Dicho gesto no le gustó a la afición, que le lanzó de todo, y tampoco a sus rivales, quienes le recriminaron lo ocurrido. Hubo empujones y reclamos.

De hecho, el árbitro del partido le mostró la tarjeta amarilla a Kevin Londoño, decisión que fue explicada por 'El VAR Central'. "La amonestación fue por usar máscara en la celebración y no para nada más. Eso es algo que no está permitido en las reglas de juego. Ya lo había hecho en Copa Libertadores y también le había acarreado una tarjeta amarilla", explicó.

Fueron minutos de máxima tensión, hasta el punto de que el entrenador, Leonel Álvarez, se mostró furioso con el juez central. Finalmente, los ánimos se calmaron y no pasó a mayores. Una vez sonó el silbato cuando el compromiso culminó, hubo estrechón de manos y abrazos entre algunos jugadores de lado y lado, en una muestra de que todo quedó en la cancha.



Así fue el festejo de Kevin Londoño, en Cúcuta 2-2 Bucaramanga, por la Liga BetPlay I-2026

🟡 Asistencia de Emerson Batalla en su debut y ¡BOMBAZO! De Kevin Londoño para el 2-2 del Bucaramanga.



¿Algo más? Celebración con 'YELLOW-SPIDERMAN 🕸'.



El 'Leopardo y sus celebraciones en los clásicos del Oriente. pic.twitter.com/y53EH1STaR https://t.co/lQtlfbDQ3D — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) January 27, 2026

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJA KEVIN TE PERDONO TODO pic.twitter.com/838VJDTt0q — Sangre Auriverde (@Sangreauriverde) January 27, 2026

Y con otro golazo lo empata el Atlético Bucaramanga... gol Kevin Londoño.



Cúcuta Deportivo 2-2 Atlético Bucaramanga pic.twitter.com/HrqxPFZ2gq — Edinson Villamizar (@Edivillamizar) January 27, 2026