Rodillazo lo mandó al hospital, y lo dejó con “fractura del tabique nasal”; salió en ambulancia

Olimpia le ganó 1-2 de visitante a Recoleta en la fecha 7 de la Liga de Paraguay, pero en redes sociales se habla de este partido por la dura lesión que sufrió Ronald Domínguez, del equipo local.

Ya en los minutos finales del encuentro, el arquero de Recoleta, Andrés Marsengo salió a despejar una pelota aérea, pero terminó levantando su rodilla e impactando en el rostro de su compañero.

Ronaldo Domínguez cayó de inmediato al piso, recibió atención médica, tuvo que ser sustituido al minuto 85 y trasladado de una vez a un hospital.

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La prensa paraguaya, especialmente ‘ABC Color’ informó que el mediocampista de Recoleta FC tendría una “fractura del tabique nasal” luego de ese duro choque con el arquero de su equipo, una imagen que es viral en redes sociales.



Acá el golpe contra Ronald Domínguez en Recoleta vs Olimpia: