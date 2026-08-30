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Gol Caracol  / Ciclismo  / "Tadej Pogacar pasó una mala noche, está destrozado; ahora lucharemos por él en la Vuelta a España"

"Tadej Pogacar pasó una mala noche, está destrozado; ahora lucharemos por él en la Vuelta a España"

Josean Fernández Matxín, director deportivo del UAE Team Emirates, reveló detalles de cómo fue la primera noche del esloveno Tadej Pogacar luego de la fuerte caída en la etapa 8.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Getty Images.

El español Josean Fernández Matxín, director del UAE, comentó que el esloveno Tadej Pogacar "se encuentra destrozado" después de la caída que obligó al maillot rojo a retirarse de La Vuelta, pero apeló al espiritu combativo del equipo para "luchar por otros objetivos".

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"Tadej ha pasado mala noche, está destrozado. Es una situación muy difícil, pero hay que asimilarlo. Se ha sacrificado mucho para estar en forma, y cuando tiene la Vuelta en la senda de la victoria al final surge la caída. Ayer había 200 rotondas y se cayó en una situación poco complicada. Se acabó todo", comentó el técnico en TVE.

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Matxín comentó que "todos los corredores se han sacrificado por él en el plano deportivo, también el público, todos..." y agregó: "Pero, bueno, continúa el mejor equipo del mundo en carrera y hay que seguir buscando una alternativa a una general que se ha perdido. Vamos a luchar por mantener la esencia del equipo".

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El director del UAE señaló que "se hará una valoración después de la intervención quirúrgica" a la que será sometido Pogacar en Barcelona, y, al ver "la evolución", valorarán "si se ha terminado o no la temporada".

Matxín, cuyo equipo también ha sufrido hoy el abandono de Pablo Torres, destacó el espíritu combativo de los componentes de su equipo.

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"Fue admirable la actitud de los chicos cuando cayó Tadej. Pararon todos, y la pérdida de minutos es anecdótico. El compromiso con Tadej Pogacar es total, es el mejor ciclista del mundo. Se ha cruzado una piedra en el camino, pero el equipo será atacante e inconformista, lucharemos por él", concluyó.

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En esta edición de la Vuelta a España, Pogacar aspiraba a sumar la única gran vuelta que falta en su palmarés, después de acumular cinco títulos del Tour de Francia y uno del Giro de Italia y del tercer puesto logrado en su única participación previa en la ronda española.

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