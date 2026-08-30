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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica por celebración de Felipe Pardo a hinchas de Nacional; “debió ser expulsado”

Polémica por celebración de Felipe Pardo a hinchas de Nacional; “debió ser expulsado”

El atacante de Alianza FC marcó el único gol de su equipo en la derrota 1-5, y en el festejo no dudó en hacerlo en frente de los seguidores de Nacional en el estadio.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Felipe Pardo Alianza FC
Felipe Pardo celebra gol con Alianza FC
Transmisión

Alianza FC fue goleador 1-5 en la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II, a manos de Atlético Nacional, que mostró gran superioridad en la cancha de Valledupar. Felipe Pardo fue el que marcó el único gol del elenco local, pero su celebración ha causado reacciones en las últimas horas.

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El experimentado atacante, conocido por ser hincha de Independiente Medellín, no falló de penalti al minuto 34 contra Franco Armani, y al momento de festejar lo hizo con furia y desahogo.

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Felipe Pardo se acercó un poco a una de las tribunas en las que había hinchas de Atlético Nacional, se les quedó celebrando, los miró y les dijo “putos”, tal y como se puede ver en la transmisión del partido.

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Edwin Cardona y Alfredo Morelos le reclamaron por su actitud, pero no hubo llamado de atención por parte de los árbitros, por lo que los analistas no dudaron en afirmar que debió ser expulsado.

El ‘Var Central’ afirmó en su cuenta de ‘X’ que “clarito se le leyeron los labios a Pardo cuando le gritó a la tribuna de Nacional "P*TOS* después de marcar su gol de penal. Esto en el reglamento figura como tarje roja por actuar de forma provocadora y exaltada. El VAR Quintana debió llamar a Rivera”.

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Por su parte, José Borda detalló que hubo “provocación de Pardo en Alianza vs Nacional el árbitro Rivera dio la mano penal de Parra del verde, la tenía en posición antinatural, el VAR lo llamó, pero la ratificó bien, se quedó sin castigo la celebración del cobro de Pardo, “algo le gritó a la hinchada verde y la provocó”.

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