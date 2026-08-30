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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar será operado en Barcelona por experto en tratar pilotos de MotoGP

Tadej Pogacar será operado en Barcelona por experto en tratar pilotos de MotoGP

El esloveno Tadej Pogacar fue traslado a Barcelona, ciudad donde será intervenido por su fractura de clavícula. Acudieron a un experimentado doctor que ha atendido pilotos profesionales.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Archivo.

El ciclista Tadej Pogacar, que este sábado abandonó La Vuelta a España 2026 cuando era sólido líder al sufrir una caída durante la octava etapa, será intervenido en Barcelona de la fractura en la clavícula izquierda por el doctor Xavier Mir, el especialista que trata a los pilotos de MotoGP.

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Así lo confirmaron a EFE fuentes médicas, que informaron de que el pentacampeón del Tour de Francia ya se encuentra en el Hospital Universitario Dexeus de la capital catalana (noreste de España), donde será operado próximamente.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
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El doctor Mir, uno de los traumatólogos más prestigiosos especializado en extremidad superior y microcirugía de la mano, será el encargado de reducir la fractura desplazada de la clavícula izquierda que sufrió el líder del UAE.

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El galeno catalán ha operado, entre muchos otros, a pilotos de MotoGP como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Jorge Martín.

Pogacar sufrió una caída mientras iba en el pelotón a poco más de 30 kilómetros de la meta en Xeraco (Valencia), en la que sufrió conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones.

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El ciclista esloveno intentó continuar en carrera pero rápidamente se dio cuenta de que no podía. Fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario de la localidad de Gandía, donde fue sometido a los primeros exámenes, y a las 02.00 horas CET (00.00 GMT del domingo) llegó al Hospital Universitario Dexeus.

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Las mismas fuentes médicas comentaron a EFE que todavía no se ha decidido si la operación se llevará a cabo este mismo domingo o el lunes debido a la conmoción cerebral que sufrió el ciclista.

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