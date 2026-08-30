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Gol Caracol  / Julián Álvarez superó su episodio de "indisposición" y reapareció en Atlético de Madrid

Julián Álvarez superó su episodio de "indisposición" y reapareció en Atlético de Madrid

Luego de perderse el partido contra el Sevilla, el delantero argentino Julián Álvarez se dejó ver de nuevo con los 'colchoneros' en medio del mal ambiente por su intención de marcharse al Barcelona.

Por: EFE
Actualizado: 30 de ago, 2026
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Julián Álvarez en Atlético de Madrid.
Julián Álvarez en Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, se reincorporó este domingo a los entrenamientos con el grupo, tras la indisposición sufrida el pasado miércoles, ejercitarse el viernes en solitario y ser baja en el partido del sábado ante el Sevilla, a tres días del cierre del mercado de fichajes.

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El delantero argentino, al que pudo verse muy cercano a su compañero y amigo Cristian 'Cuti' Romero durante los primeros 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, trabajó con absoluta normalidad durante toda la sesión a las órdenes del entrenador Diego Simeone, tras su frustrado deseo de fichar por el Barcelona en este mercado de verano y con su continuidad en el equipo rojiblanco cada vez más cercana.

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La otra opción es un traspaso a otro equipo siempre que no sea el Barcelona, con el Arsenal como principal pretendiente y con una transferencia valorada en torno a los 150 millones de euros, aunque esa posibilidad no convence de momento al delantero, que no viajó este sábado a Sevilla por la indisposición que lo alejó de los entrenamientos con el equipo tanto el miércoles como el jueves y viernes pasado.

Este sábado, antes de ese encuentro, en el que el Atlético se impuso por 1-3 con dos goles de Álex Baena y uno de Ademola Lookman, Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, expresó que el plan con Julián Alvarez es “clarísimo”.

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“Él tuvo unos días que no se encontró bien, ayer -por el viernes- ya se entrenó y esperamos que se integre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de Liga”, afirmó el directivo, en referencia al duelo del próximo sábado ante el Athletic Club, cuando el mercado ya estará cerrado.

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Durante el entrenamiento de este domingo, al que acudió el propio Alemany, como es habitual, Julián Alvarez fue arropado por el cuerpo técnico, compañeros y empleados del club.

"Qué buena, Julián. Buena", gritó Simeone en una asistencia del atacante durante el partido de entrenamiento de la sesión preparatoria matutina, con los titulares del último duelo ante el Sevilla con trabajo de recuperación y con más intensidad para los suplentes de ese choque, entre los que se ejercitó el delantero argentino.

También recibió los gritos de apoyo de Gabi Fernández, ayudante de Simeone, durante los ejercicios, en los que participó como uno más, mientras el plazo del mercado de fichajes acorta el margen, una vez que termina el próximo martes a medianoche tanto para España como para Inglaterra.

En la sesión se entrenaron también con normalidad tanto Thomas Lemar como el mexicano Obed Vargas, que pueden salir rumbo a otros clubes en las próximas horas.

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El Atlético de Madrid, con siete puntos de nueve posibles en este inicio de LaLiga EA Sports, visitará el próximo sábado al Athletic Club en San Mamés para la cuarta jornada de la competición, antes de desplazarse el miércoles siguiente a Liverpool para iniciar una nueva edición de la Liga de Campeones.

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