Barcelona vs Rayo Vallecano, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego de La Liga de España

El Barcelona recibe este lunes al Rayo Vallecano, que busca sumar su primera victoria en LaLiga EA Sports en un escenario complicado, el Spotify Camp Nou, y ante un rival que ha empezado el curso como un tiro con siete goles en dos partidos.

Falta todavía mucho campeonato, pero el Barça de Hansi Flick 3.0 ha demostrado en los primeros 180 minutos de la temporada, ante el Elche (0-5) y el Athletic Club (2-0), que está en disposición de dar un paso más en su evolución futbolística.

Y eso que no cuenta con un '9' en la plantilla después de la negativa del Atlético de Madrid a traspasar al delantero argentino Julián Álvarez. Pese a ello, Flick ha convencido al brasileño Raphael Dias 'Raphinha' a ocupar el puesto vacante desde el adiós este verano del polaco Robert Lewandowski y Ferran Torres, los dos puntas del equipo azulgrana en las últimas temporadas.

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El rendimiento del futbolista de Porto Alegre como delantero centro ha superado las expectativas de muchos. Firmó un doblete en Elche y marcó el tanto con el que el Barcelona abrió la victoria ante el Athletic Club.



Al olfato goleador de Raphinha se ha sumado el hambre de Fermín López, otro de los futbolistas que puede ocupar la punta de ataque y que ha anotado los mismos goles que el brasileño en las dos primeras jornadas.

Ambos futbolistas apuntan a mantener un puesto en el once inicial, al igual que Xavi Espart en el carril izquierdo, una de las sorpresas de la pretemporada, el central Gerard Martín y Eric Garcia, tres garantías atrás junto con Pau Cubarsí.

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En la medular, Pedro González 'Pedri', faro del equipo en los dos primeros encuentros, parece tener un puesto asegurado, algo que no está claro en el caso del mediocentro Rodrigo Hernández 'Rodri', que ante el Athletic Club jugó sus primeros minutos a un buen nivel.

Los centrocampistas Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Frenkie de Jong, y el delantero Roony Bardghji, los tres lesionados, son las únicas bajas del primer equipo azulgrana.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que llega a la cita con solo un punto en las dos primeras jornadas y con un clima enrarecido a nivel social por todo lo que se está viviendo con el Estadio de Vallecas, en el que no pueden jugar al haberle sido revocada la concesión por parte de la Comunidad de Madrid, y el enfrentamiento que hay entre afición y directiva.

Para este partido, Beñat San José cuenta con dos bajas importantes, ambas por lesión. Una la del portero argentino Augusto Batalla, al que sustituirá Dani Cárdenas, y otra la del extremo Isi Palazón, al que podría suplir Álvaro García.

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El resto podría ser el mismo equipo que salió de inicio la pasada jornada frente al Alavés, en un duelo en el que el Rayo demostró poca pegada y cierta fragilidad defensiva, algo que preocupa a la dirección deportiva, que busca en este tramo final del mercado de invierno un refuerzo para la zaga.

El balance de resultados en Primera entre el Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou es claramente favorable al conjunto azulgrana, que ha ganado en 18 de los 23 enfrentamientos, con solo dos victorias del conjunto madrileño, la última el 24 de abril de 2022.

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Hora y dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano

Fecha: lunes 31 de agosto.

Hora: 2:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Spotify Camp Nou, en Barcelona.

Transmisión: ESPN - Disney Plus.