JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
Salen a la luz nuevos videos de las peleas en el Maracaná: puños, patadas, gas pimienta y más

Lanús empató 1-1 con Fluminense y lo eliminó de Sudamericana, en una noche en el Maracaná que se vio marcada por los enfrentamientos entre la policía y los hinchas argentinos.

Por: AFP
Actualizado: 24 de sept, 2025
Peleas Fluminense vs Lanús Maracaná
Peleas en Fluminense vs Lanús en el Maracaná
