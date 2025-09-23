Gases y bolillazos en contra de hinchas de Lanús en Brasil; "arremetieron sin piedad"

Aficionados del Lanús y agentes de la Policía brasileña chocaron este martes en las gradas del Maracaná de Río de Janeiro, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre el equipo argentino y el Fluminense.

Los incidentes tuvieron lugar durante el descanso y obligaron a retrasar varios minutos la segunda parte del encuentro.

Según la Policía Militar brasileña, los altercados se originaron a partir de una pelea entre los propios fanáticos del Lanús, lo que generó nerviosismo y carreras en el sector de la afición visitante.

Hinchas de Lanús en medio de la confrontación con la Policía de Brasil en medio del juego contra Fluminense. AFP

La Policía brasileña intervino entonces para calmar los ánimos y reorganizar a la hinchada del Lanús. Aún se desconoce si hubo heridos en los altercados.

Publicidad

Los jugadores del Lanús siguieron los acontecimientos con especial atención y conversaron con el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

En un momento determinado, algunos futbolistas del Lanús incluso se acercaron al sector de la grada visitante para ver lo que sucedía.

Publicidad

Fluminense recibe este martes al Lanús en busca de un billete para las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los principales medios argentinos le dedicaron amplios espacios a los confusos hechos y aseguraron que los efectivos policiales "arremetieron" en contra de los seguidores visitantes. "Videos y fotos de los serios incidentes en la visita de Lanús a Brasil", se leyó en un titular en 'TyC Sports'.

Mientras tanto, 'Clarín' remarcó que "otra vez violencia contra los hinchas argentinos: palazos y gases de la Policía contra los fanáticos de Lanús vs Fluminense".