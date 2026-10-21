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Gol Caracol  / Santa Fe cayó goleado 1-5 ante Corinthians, pero selló su paso a 'cuartos' en Libertadores femenina

Santa Fe cayó goleado 1-5 ante Corinthians, pero selló su paso a 'cuartos' en Libertadores femenina

A pesar de sufrir un duro revés en el marcador, Santa Fe cumplió el objetivo en el certamen continental y ahora se prepara para lo que serán los cuartos de final.

Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Acción de juego entre Santa Fe femenino y Corinthians en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Acción de juego entre Santa Fe femenino y Corinthians en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Foto: AFP

El Corinthians brasileño, vigente campeón de la Copa Libertadores Femenina, goleó este miércoles por 1-5 al Independiente Santa Fe y se quedó con el primer puesto del grupo A, del que ambos equipos avanzaron a los cuartos de final del torneo que se disputa en Quito.

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El partido comenzó con intensidad y al minuto 4 Kelly Ibargüen, de las 'leonas' de Santa Fe, sorprendió con un potente remate desde fuera del área que superó a la arquera del equipo brasileño.

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El Corinthians, máximo ganador de la competición, reaccionó y empató dos minutos después con un gol de Duda Sampaio.

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Antes del descanso, una falta en el área sobre Erika Cristiano derivó en un penalti que Victoria Albuquerque convirtió para adelantar al conjunto brasileño.

Acción de juego entre Santa Fe femenino vs. Corinthians por la Copa Libertadores Femenina 2026.
Acción de juego entre Santa Fe femenino vs. Corinthians por la Copa Libertadores Femenina 2026.
Foto: AFP

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Aunque el encuentro mostró fuerzas parejas en buena parte del segundo tiempo, la uruguaya Belén Aquino amplió la ventaja del Corinthians con un doblete en los minutos 50 y 60.

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Posteriormente, en el minuto 84, la colombiana Gisela Robledo sentenció la goleada con un remate de cabeza tras recibir un centro desde el saque de esquina.

Los rivales de la zona B a los que se enfrentarán en cuartos de final se conocerán este miércoles por la noch, tras los últimos partidos de la fase de grupos entre el brasileño Palmeiras y el ecuatoriano Independiente del Valle, así como entre el argentino Belgrano y el peruano Universitario.

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