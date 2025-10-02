Santa Fe goleó en su debut en la Copa Libertadores femenina 2025: 7-0 sobre Always Ready

Independiente Santa Fe ganó, gustó y goleó en su primera salida en la Copa Libertadores femenina 2025. Este jueves 2 de octubre, no tuvo piedad de Always Ready y se impuso por 7-0, en partido válido por la fecha 1 del grupo A. Con ese resultado y gracias a que Corinthians e Independiente del Valle igualaron 1-1, las 'leones' son líderes y dieron un paso importante de cara a la clasificación a la siguiente ronda.

La cuenta se abrió por intermedio de Karla Viancha, cuando tan solo iban 32 segundos del encuentro, tras una buena acción colectiva y varias desatenciones de la defensa rival. Lejos de conformarse con ello, el equipo capitalino fue por más y lo encontró con Ysaura Viso, quien no perdonó adentro del área, al quedar mano a mano con la arquera del conjunto boliviano, que perdía 2-0 en tan solo 13 minutos.

Y la cuenta siguió aumentando. Al 15' y luego de un cobro de tiro de esquina, María Carvajal conectó de cabeza el 3-0 parcial. Pero la 'joya del partido' fue obra de Daniela Garavito, quien se animó de tiro libre y marcó un golazo de larga distancia, imposible de atajar. Locura y alegría en las toldas de Independiente Santa Fe, que ya ganaba por 4-0, mostrando su poderío en materia ofensiva y gran superioridad.

En el inicio de la parte complementaria, el conjunto bogotano no quitó el pie del acelerador y, al minuto 49, llegó el quinto, gracias a Mariana Muñoz, en medio de una serie de rebotes en el área contraria. Y Karla Viancha no se quería ir con solo uno en su cuenta; por eso, al 56', volvió a inflar las redes y puso el 6-0 momentáneo. Y es que las polémicas no podían faltar en el duelo de Copa Libertadores femenina 2025.

Karla Viancha, jugadores de Independiente Santa Fe

El VAR entró en acción para revisar una jugada que dividió opiniones, pero donde la juez central no dudó un segundo en sancionar infracción y, por ende, penalti a favor de Santa Fe, que tenía la oportunidad de ampliar la diferencia. Karen Daniela Hernández se hizo cargo y marcó desde el punto blanco para poner el 7-0 definitivo, sumando tres puntos importantes en este certamen.

Ahora, las 'leonas' prepararán su segunda salida en este campeonato, la cual será el domingo 5 de octubre, a las 6:00 p.m. (Hora de Colombia), frente a Independiente del Valle, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la segunda jornada del grupo A. Recordemos que el otro representante de Colombia en este torneo es Deportivo Cali, que debuta el viernes 3 de octubre, contra Libertad.