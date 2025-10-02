Síguenos en::
Gol Caracol  / Santa Fe goleó en su debut en la Copa Libertadores femenina 2025: 7-0 sobre Always Ready

Santa Fe goleó en su debut en la Copa Libertadores femenina 2025: 7-0 sobre Always Ready

Con el empate entre Corinthians e Independiente del Valle, y esta victoria de Santa Fe, las 'leonas' picaron en punta en el grupo A del certamen internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Jugadoras de Independiente Santa Fe celebran uno de sus goles en la victoria sobre Always Ready, por Copa Libertadores femenina
