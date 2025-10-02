"Pido disculpas a los jugadores de Santa Fe, cometí un error y lo asumo"

Independiente Medellín se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Colombia después de imponerse de manera contundente 3-0 a Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano de Techo. Con un doblete del argentino Francisco Fydriszewski y otro tanto de Francisco Chaverra, el equipo de Alejandro Restrepo logró darle vuelta a la serie y sellar su clasificación a la siguiente fase.

En el duelo de ida, el ‘poderoso de la montaña’ había caído 2-1 en el Atanasio Girardot, por lo que estaba obligado a lograr un resultado positivo en Bogotá. La plantilla respondió con carácter y contundencia, mostrando solidez en defensa y eficacia en el ataque, lo que terminó por dejar sin opciones al cuadro cardenal.

Con el triunfo, Medellín avanzó a la semifinal de la Copa BetPlay y ahora deberá esperar por el ganador entre Deportivo Pereira y Envigado, llave que definirá al próximo rival del conjunto antioqueño en su camino hacia el título.



Jarlan Barrera pidió disculpas

Jarlan Barrera con Independiente Medellín

El compromiso, cargado de intensidad y emociones, no estuvo exento de fricciones. Una de las situaciones más comentadas fue la protagonizada por Jarlan Barrera, quien terminó expulsado tras verse envuelto en un altercado luego del segundo gol del DIM. Su reacción dejó a su equipo con 10 hombres, generando preocupación en el cuerpo técnico y molestia en los jugadores rivales.

Al finalizar el encuentro, el volante samario habló con la prensa y entregó sus impresiones sobre lo sucedido en Techo. En un inicio, valoró la clasificación y el rendimiento colectivo:

“Se pasa a una semifinal contra un gran rival y con ganas de cumplir el objetivo, se hizo un gran trabajo. Gracias a Dios se logró y se sacó el arco en cero”. Respecto a su estado físico y al respaldo del entrenador, Barrera destacó la confianza que ha recibido desde su llegada al club:

“Uno siempre piensa en hacer las cosas bien por mi equipo y la confianza que me ha dado el cuerpo técnico (…) al profe le agradezco por haberme dado la confianza desde que estaba en Nacional, viene haciendo bien las cosas, tiene al equipo jugando muy bien, es extraordinario, es un gran ser humano. A veces se pasa de bueno”. No obstante, el jugador fue consciente del error cometido y pidió disculpas a los futbolistas de Santa Fe por su comportamiento:

“Si se sintieron ofendidos los jugadores de Santa Fe, disculpas, la reacción no fue para ellos sin tapar que cometí un error. Fue contra el cuarto árbitro porque también me dijo muchas groserías. Cometí un error y lo asumo”. Con estas palabras, Barrera intentó dejar atrás la polémica y centrarse en lo que viene para Medellín en el torneo.

Números de Jarlan Barrera

Desde su llegada al Independiente Medellín para el segundo semestre del año, Jarlan Barrera ha disputado 10 encuentros oficiales entre Liga y Copa Colombia. En ese periodo registra un gol y una asistencia, cifras que, si bien no son espectaculares, reflejan su aporte al funcionamiento ofensivo del equipo de Alejandro Restrepo.