Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Pido disculpas a los jugadores de Santa Fe, cometí un error y lo asumo"

"Pido disculpas a los jugadores de Santa Fe, cometí un error y lo asumo"

La figura de Independiente Medellín se refirió a su polémica reacción tras el segundo gol del ‘poderoso de la montaña’ en los cuartos de final de la Copa BetPlay disputados en el Metropolitano de Techo.

Por: Javier García
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Santa Fe vs. Medellín, por los cuartos de final de la Copa Colombia
Santa Fe vs. Medellín, por los cuartos de final de la Copa Colombia
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad