Santa Fe pagó caros sus errores y cayó 2-0 de visita frente a Corinthians, en Copa Libertadores

Santa Fe no arranca en acertada forma en su participación en Copa Libertadores 2026 y tras las dos primeras fechas solamente suma un punto. Este miércoles, cayó por un marcador 2-0 en su visita a Corinthians, de Brasil, en partido del grupo E del torneo que organiza la Conmebol. Los goles de los brasileños fueron convertidos por Raniele y Gustavo Henrique, a los 51 y 80 minutos, respectivamente.
El equipo bogotano realizó un aceptable primer tiempo, con orden y concentración, pero en la parte complementaria terminó sucumbiendo contra el 'timao', que le dio una alegría a sus aficionados. Los errores defensivos del equipo que dirige Pablo Repetto costaron caro para los 'cardenales'.
El Timão había superado con idéntico marcador al Platense en Buenos Aires la semana pasada, en el primer partido de Diniz como director técnico tras el despido de Dorival Júnior.
El equipo brasileño encabeza la llave con 6 puntos, escoltado por Peñarol y Santa Fe, con 1 cada uno, y Platense, con su casilla en blanco.
La pelota parada resolvió un partido que dominó el Corinthians, pero en el que le costó batir al arquero Andrés Mosqueta Marmolejo, quien se erigió como el más destacado de los visitantes.
Un cabezazo del central Gustavo Henrique tras un tiro de esquina servido por el argentino Rodrigo Garro permitió a Raniele romper el 0-0. Una falta cobrada por Garro derivó en el tanto de Gustavo Henrique, con una chilena.
Alineaciones:
Corinthians: Hugo Souza - Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu - André Luiz, Raniele (Allan, 76) - Breno Bidon (André Carrillo, 76), Rodrigo Garro (Zakaria Labyad, 86), Kayke (Jesse Lingard, 81) - Yuri Alberto (Pedro Raúl, 86). DT: Fernando Diniz.
Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo - Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla - Kilian Toscano, Daniel Torres (Alexis Zapata, 87), Jhojan Torres (Franco Fagúndez, 78) - Luis Palacios, Hugo Rodallega (Nahuel Buston, 87), Omar Fernández (Edwin Mosquera, 78). DT: Pablo Repetto.
Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).
Información en desarrollo