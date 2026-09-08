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Gol Caracol  / Santa Fe se confundió y no sacó ventaja en Copa Sudamericana; 0-0 con Vasco, en El Campín

Santa Fe se confundió y no sacó ventaja en Copa Sudamericana; 0-0 con Vasco, en El Campín

En los minutos finales del compromiso de Copa Sudamericana, el arquero Jardim se convirtió en destacado tras las acertadas atajadas a Franco Fagundez y a Hugo Rodallega, atacantes de Santa Fe.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Acción de juego entre Santa Fe y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Acción de juego entre Santa Fe y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.
Foto: Colprensa

Este martes, en el estadio El Campín, de Bogotá, Santa Fe no logró encontrar las luces suficientes en la zona ofensiva y terminó empatando 0-0 con Vasco da Gama, de Brasil, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Así, el clasificado a semifinales se definirá en una semana en territorio brasileño.

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Fue una tarde noche en la que para los 'cardenales' no aparecieron las luces y la claridad ofensiva y terminó estrellándose contra los duros defensas visitantes. En 90 minutos, solamente fueron algunas las posibilidades claras de anotar. La primera de ellas cuando en el primer tiempo le anularon un gol de cabeza a Iván Sarpeta y la segunda, en el complemento cuando Franco Fagundez estrelló el balón en el travesaño.

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En los instantes finales del duelo internacional, el arquero Jardim, de los brasileños, se convirtió en figura al tapar sendos cabezazos de Fagundez y otro de Hugo Rodallega. Los aficionados se quedaron con las ganas de festejar en ese par de acciones.

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Para Santa Fe fueron muchos momentos de confusión, sin imaginación, ni control del balón y de las posibilidades de anotar jugando en su casa y ante su gente.

Para Pablo Repetto tampoco funcionaron los ingresos de hombres como Maximiliano Lovera, Alexis Zapata, Jeison Angulo y pareció tardía la llegada al campo del argentino Nahuel Bustos.

  

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Pese al apoyo y el aliento de los seguidores del 'león', Santa Fe y Vasco da Gama igualaron sin tanto y dejaron la definición del semifinalista para el duelo en Río.

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Hora y dónde ver Vasco da Gama vs. Santa Fe, en la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana

Ahora, el partido de vuelta entre Vasco da Gama de Brasil y Santa Fe se tiene programado para el próximo martes 15 de septiembre en Río de Janeiro, a las 5 de la tarde, hora de nuestro país. Este compromiso se podrá ver EN VIVO en Espn y Disney +.

Santa Fe recibió a Vaco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Santa Fe recibió a Vaco da Gama por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Foto: Colprensa

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