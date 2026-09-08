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Gol Caracol  / Erling Haaland lideró al Manchester City en su estreno en la Champions League, fue 0-2 sobre Porto

Erling Haaland lideró al Manchester City en su estreno en la Champions League, fue 0-2 sobre Porto

El delantero noruego marcó los dos goles con que el Manchester City se impuso en la cancha del estadio Do Dragao este martes, en partido de la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Por: EFE
Actualizado: 8 de sept, 2026
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Manchester City le ganó al Porto en su debut en Champions League.
Manchester City le ganó al Porto en su debut en Champions League.
Foto: AFP

Un doblete del noruego Erling Haaland marcó este martes la diferencia para el Manchester City en Portugal, donde el conjunto inglés comenzó su andadura en la Champions League 2026-27 derrotando al Porto por 0-2.

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El Manchester City volvió una vez más a pisar el Estadio do Dragão, el escenario de la final de la Liga de Campeones que perdió en 2021 ante el Chelsea, y lo hizo inicialmente con mucha paciencia frente a un Porto que tenía bien estudiada la lección en materia defensiva.

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Los centrocampistas de los 'citizens' mantenían la posesión y hacían circular el balón, pero los 'dragones' se enfocaron en evitar que llegara a los pies de Haaland y en que Antoine Semenyo ganara velocidad por la banda.

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Cuando el equipo inglés aumentó la intensidad y logró acercarse al área rival, se estrelló contra la actuación del portero Diogo Costa.

Los reflejos de Costa se impusieron ante un potente remate de cabeza de Haaland y más tarde el arquero luso volvió a impedir con su mano izquierda un gol del noruego, para luego detener con los pies el rebote de Enzo.

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Mientras, el Porto presionaba y logró recuperar varias veces la posesión en la medular, en su mayoría gracias al español Gabri Veiga, pero los intentos de conexión con William Gomes no llegaron a hacer daño a la meta protegida por 'Gigi' Donnarumma.

Acción de juego entre Porto y Manchester City por la primera fecha de la Champions League.
Acción de juego entre Porto y Manchester City por la primera fecha de la Champions League.
Foto: AFP

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La resistencia de los portugueses se rompió al inicio de la segunda mitad, con el primer gol de Erling Haaland.

Los 'dragones' volvieron a fallar en la conexión con el ataque y el City respondió con la velocidad de Phil Foden. Luego, Cherki impidió que el balón saliera y se lo pasó a Enzo, quien centró para que Haaland cabecease al fondo de la red.

Fue la primera asistencia de Enzo Fernández con la camiseta del Manchester City, que recientemente pagó 145 millones de euros al Chelsea por el argentino, lo que lo convirtió en el traspaso más caro de la historia de la Premier inglesa.

Ya en desventaja, el Oporto buscó más la portería del City y los remates de Gomes y del también 'albiceleste' Alan Varela pasaron a centímetros de la portería de Donnarumma.

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El técnico de los 'dragones', el italiano Francesco Farioli, siguió buscando el gol con las entradas del español Borja Sainz y del mexicano Santiago Giménez, pero Haaland acabó con cualquier esperanza de empate cuando anotó su segundo tanto en el minuto 91.

El goleador noruego recibió un pase de Aït-Nouri en el corazón del área y logró su doblete con un disparo raso.

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En la próxima jornada europea, el Manchester City recibirá al vigente campeón, el París Saint-Germain de Luis Enrique, mientras que el Oporto viajará a Sevilla para enfrentarse al Betis.

Ficha Técnica:

0 - Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Pérez, Kiwior, Fernandes (Moura, min.73); Rosario, Varela (Hwang, min.68), Veiga (Fofana, min.83); Gomes (Sainz, min.68), Pepê y André Silva (Giménez, min.73).

2 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Gvardiol (Khusanov, min.48); Bouaddi (Kovacic, min.75), Fernández; Foden ( Aït-Nouri, min.75), Cherki (Anderson, min.62), Semenyo (Ndiaye, min.62); Haaland.

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Goles: 0-1, m.47: Haaland. 0-2, m.91: Haaland.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL). Mostró tarjeta amarilla a Rosario, del Oporto, y a Gvardiol, Donnarumma y Haaland, del City.

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Incidencias: Partido de la Liga de Campeones disputado en el Estadio do Dragão de Oporto ante 49.106 espectadores.

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