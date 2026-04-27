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Gol Caracol  / Del dueño de Internacional de Bogotá hablan en Inglaterra; todo por millonaria inversión en estadio

Del dueño de Internacional de Bogotá hablan en Inglaterra; todo por millonaria inversión en estadio

Ryan Reynolds, famoso actor y dueño de Internacional de Bogotá, compartió en las últimas horas el ambicioso proyecto que tiene para remodelar el estadio más antiguo del mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Racecourse Ground, estadio del Wrexham AFC, equipo del actor Ryan Reynolds.
Racecourse Ground, estadio del Wrexham AFC, equipo del actor Ryan Reynolds.
Getty Images.

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