Del dueño de Internacional de Bogotá hablan en Inglaterra; todo por millonaria inversión en estadio

Ryan Reynolds, uno de los nuevos propietarios de Internacional de Bogotá tras la transformación de La Equidad, vuelve a ser noticia en el fútbol mundial. Esta vez, el actor y empresario canadiense acapara titulares en Inglaterra por la millonaria inversión que lidera en Wrexham AFC, club del que también es dueño junto a Rob McElhenney.

El proyecto contempla una inyección cercana a los 100 millones de dólares para renovar el histórico Racecourse Ground, escenario reconocido como el estadio más antiguo del mundo en actividad. La ambiciosa obra busca modernizar por completo la casa del Wrexham y acompañar el crecimiento deportivo que ha tenido la institución en los últimos años.

El eje central de la remodelación será la construcción de la nueva tribuna Kop, que tendrá capacidad para más de 7.700 espectadores y reemplazará la estructura tradicional demolida en 2023. Con esta expansión, el estadio superará los 18 mil lugares disponibles, aumentando ingresos por boletería, hospitalidad y eventos.

La noticia ha tenido amplio eco en medios británicos, que destacan el impacto de Reynolds en el resurgir del club galés. Desde su llegada, Wrexham pasó de ser una institución histórica estancada en categorías menores a convertirse en uno de los proyectos más llamativos del fútbol inglés.



Ryan Reynolds posando con la camiseta de Internacional de Bogotá. Foto captura de video de pantalla

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Parte de ese crecimiento se explica también por el éxito mundial de la serie documental Welcome to Wrexham, producción que multiplicó la visibilidad internacional del equipo y atrajo nuevos patrocinadores e inversionistas. Gracias a ese impulso económico, la dirigencia puede asumir una inversión de gran magnitud sin comprometer la estabilidad financiera.

Además, el gobierno galés habría aportado cerca de 20 millones de dólares, al considerar el valor cultural y social del estadio para la comunidad local. El diseño del nuevo complejo quedó en manos de Populous, firma reconocida por desarrollar escenarios deportivos de primer nivel en Europa.

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En lo deportivo, Wrexham compite actualmente en el Championship y pelea puestos de playoffs, mientras la directiva apunta a cumplir con los requisitos necesarios para llegar a la Premier League en el futuro cercano.

Para Colombia, la noticia también genera expectativa. El mismo grupo que ahora impulsa esta transformación en Europa es el que aparece vinculado al nuevo Internacional de Bogotá, club que busca abrir una etapa distinta en el fútbol nacional. Por eso, cada movimiento de Reynolds en Inglaterra es seguido con atención, pensando en lo que podría replicarse en territorio colombiano.