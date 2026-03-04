Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sara Didar, la jugadora que rompió en llanto en la Copa de Asia femenina por la guerra en Irán

Sara Didar, la jugadora que rompió en llanto en la Copa de Asia femenina por la guerra en Irán

En medio de una rueda de prensa, la jugadora iraní no pudo contener las lagrimas debido a todo lo que está ocurriendo en su país, tras la muerte del Ayatola Alí Jameneí.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
La afición iraní se hizo sentir con carteles de protesta en el juego contra Inglaterra
La afición iraní se hizo sentir con carteles de protesta en el juego contra Inglaterra
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad