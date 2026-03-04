Síguenos en:
A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Argentina por la Shebelieves Cup

A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Argentina por la Shebelieves Cup

La Selección Colombia femenina tendrá HOY su segunda salida en la Shebelieves Cup frente a la 'albiceleste'. ¡Prográmese y no se pierda este compromiso de carácter internacional!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de mar, 2026
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia femenina de mayores.
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia femenina de mayores.
AFP

