La Selección Colombia femenina tendrá este miércoles su segunda salida en la Shebelieves Cup, certamen internacional que se juega por esta época en los Estados Unidos. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia enfrentarán a Argentina, un rival con el que buscarán dejar una mejor presentación tras lo sucedido en la primera fecha contra Canadá.

La 'amarilla' tuvo la posesión del balón y complicó por las bandas a las canadienses, pero no estuvo certera en el último cuarto de cancha. Linda Caicedo y Leicy Santos (autora del único gol) fueron las que más lo intentaron en el gramado de juego del Geodis Park, sin suerte. Mientras que 'les rouges' sí superieron aprovechar las pocas opciones generadas en ataque hacia el pórtico de Katherine Tapia, tuvieron en la pelota quieta a su aliada y terminaron imponiéndose por 4-1 a las 'cafeteras'.

Leicy Santos, mediocampista y capitana de la Selección Colombia femenina, anotó en la She Believes Cup Getty Images

Mejorar frente a la 'albiceleste'

Sin duda que Colombia deberá corregir estos aspectos contra Argentina, ser más certeras en la parte ofensiva y no dar tantas ventajas en la parte posterior. El encuentro de HOY miércoles en el Scotts Miracle-Gro Field Columbus, en Ohio, le servirá a ambos combinados para 'enderezar' el camino, mostrar una mejor imagen, debido a que las dos selecciones cayeron en su primer juego.



En el caso puntual de la 'albiceleste' midió fuerzas frente a las anfitrionas, Estados Unidos, cayendo por marcador de 2-0.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Argentina por la Shebelieves Cup

En ese orden de ideas, este compromiso entre 'cafeteras' y 'albicelestes' está pactado para HOY miércoles de marzo, en horario de las 3:30 p.m. en nuestro país. Se llevará a cabo en el césped de juego del Estadio Scotts Miracle-Gro Field Columbus, y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en la plataforma de 'streaming' de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos