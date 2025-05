Se aclara el panorama de Lamine Yamal en el Barcelona: su representante dio pistas sobre su futuro

El agente Jorge Mendes llegó este jueves a Barcelona para reunirse con el atacanteLamine Yamal, cuyo contrato con el Barça expira el 30 de junio de 2026 y que está en negociaciones para ampliar su vinculación con el club español.

Según avanzó el canal de Twitch 'Jijantes', el internacional español y su representante almorzaron en un restaurante cercano a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde el futbolista participó este jueves en el entrenamiento del primer equipo azulgrana.

El joven delantero de Mataró, que el 13 de julio cumplirá 18 años, está en negociaciones con la entidad catalana para mejorar las condiciones de su contrato.

Lamine Yamal, figura del Barcelona campeón de la Liga de España. AFP

En los últimos días, tanto el presidente de la entidad, Joan Laporta, como el director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', se han mostrado optimistas con la renovación de uno de los líderes del equipo entrenado por Hansi Flick.

"Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho, cuando no lo está. Apunta a que irá bien. Es (un jugador) excepcional, también como persona. Es muy del Barça, hemos visto su actitud. Está trabajando Deco en ello", dijo el lunes Laporta en una entrevista al canal de televisión TV3.

Jorge Mendes ilusiona al mundo Barcelona

El portugués, de 59 años, aseguró que el extremo del Barcelona renovará "en breve" su contrato con el club español, que finaliza el 30 de junio de 2026.

"Claro que renovará, claro que renovará. No va a haber ningún problema. Está feliz aquí, estate tranquilo que renovará en breve", respondió a la pregunta de un periodista a la salida del restaurante La Bonaigua, en Barcelona (noreste de España).

En ese establecimiento, cercano a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde Lamine Yamal se entrenó este jueves con el equipo azulgrana, Mendes almorzó con el jugador, que se marchó mucho antes que su representante sin hacer declaraciones.

Mendes, sin embargo, atendió brevemente a la prensa a la salida. "Lamine va a ser el mejor jugador del mundo y va a acabar ganando el Balón de Oro", dijo tras confirmar que el extremo de Mataró, que el 13 de julio cumplirá 18 años, seguirá vistiendo la camiseta azulgrana.