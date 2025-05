"No he visto a un equipo que haya realmente frenado a Lamine Yamal"; le llueven elogios al español

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, reconoció hoy que no ha visto un equipo que haya podido "realmente frenar" a la joven estrella Lamine Yamal y aseguró que España es más que el joven del Barcelona, pues se trata "quizá del mejor combinado nacional del mundo".

"Españaes la mejor selección de Europa y quizá la mejor del mundo", afirmó el técnico en el anuncio de la convocatoria francesa contra España para la semifinal de la Liga de las Naciones del 5 de junio.

Deschamps destacó además que "muchos de los jugadores españoles llegarán frescos porque el Barcelona no jugará la final de Champions" del 31 de mayo, mientras que varios de sus hombres sí la disputarán.

Para Deschamps, la selección de Luis de la Fuente es "muy variada", especialmente por "la calidad y la percusión" que tiene en banda con jugadores como Yamal.

"No he visto a un equipo que haya realmente encontrado una solución para frenar a Yamal", se resignó el técnico francés, quien reconoció que la "idea es limitar la influencia" del delantero azulgrana.

Lamine Yamal en la Selección de España @RFEF

¿Lamine Yamal seguirá en el 'Barca'?

Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró que la renovación de Lamine Yamal "está hablada", aunque "no está firmada", pero "apunta a que irá bien", un acuerdo que se cerrará en cuanto el canterano azulgrana cumpla la mayoría de edad.

"Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho, cuando no lo está. Apunta a que irá bien. Es (un jugador) excepcional, también como persona. Es muy del Barça, hemos visto su actitud. Está trabajando Deco en ello", dijo en una entrevista en TV3.

Laporta confirmó que el club también quiere renovar a Frenkie de Jong, Raphinha e Iñigo. "Habrá algunos refuerzos en algunas posiciones", insistió, sin precisar y lo dejó todo en manos del director deportivo Anderson de Souza 'Deco' y del técnico Hansi Flick.

En cuanto al estadio, Laporta confirmó que el trofeo Joan Gamper, que se jugará el 9 y 10 de agosto, se jugará en el nuevo Spotify Camp Nou.

"Haremos una prueba piloto, pruebas de acceso y de diferentes condiciones. El regreso será progresivo y no está previsto jugar partidos en Montjuïc, salvo imponderables. La idea es volver a finales de septiembre o principios de octubre y jugar los primeros partidos de la Liga fuera de casa", insistió. EFE