Gol Caracol  / PSG vs. Tottenham, EN VIVO, hora y dónde ver por TV la Supercopa de Europa

PSG vs. Tottenham, EN VIVO, hora y dónde ver por TV la Supercopa de Europa

Este miércoles 13 de agosto, franceses e ingleses se verán las caras en el Bluenergy Stadium, en busca del primer título de la temporada, en un duelo inédito por la Supercopa de Europa.

Por: EFE
|
Actualizado: agosto 12, 2025 08:22 a. m.