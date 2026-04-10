A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Venezuela y dónde ver EN VIVO por TV

Regresan las acciones en la Liga de Naciones femenina de la Conmebol, y la Selección Colombia femenina tendrá participación este viernes enfrentando a Venezuela, en el estadio Pascual Guerrero. La 'tricolor' espera validar su localía ante un rival que viene en alza, y que antes de que ruede el balón para la quinta fecha, encabeza la clasificación general.

¿Cómo ha sido la participación de la Selección Colombia femenina en lo que va de la Liga de Naciones?

Frente al seleccionado 'vinotinto', las dirigidas por Ángelo Marsiglia deben sumar los tres puntos, vitales para mejorar su posición en la tabla y estar en los puestos de vanguardia que dan clasificación directa al Mundial, a diputarse el próximo año en Brasil.

Selección Colombia femenina tendrá triple fecha en la Liga de Naciones de la Conmebol. Foto: X de @FCFSeleccionCol

Hay que indicar que para esta jornada número cinco de la Liga de Naciones de la Conmebol, la Selección Colombia femenina se ubica en la cuarta casilla con siete enteros, producto de dos triunfos en las primeras dos fecha (Perú y Ecuador), y un empate en Bolivia, además de que tuvo descanso en la cuarta jornada.



El presente de Venezuela

Por el lado de la escuadra venezolana es un contrincante que ha ido subiendo de nivel con las fechas, al punto de instalarse en la primera posición con ocho puntos, por lo que frente a las colombianas esperan continuar con esa buena dinámica de resultados positivos.



Opiniones de los protagonistas

"Son tres fechas, tres partidos supremamente directos en el objetivo macro que nosotros tenemos, que es la clasificación al Mundial. Venezuela viene en un alza importante desde la Copa América 2022; dije que era uno de los grandes favoritos a clasificar, no se le dio", expresó Ángelo Marsiglia, director técnico de la 'tricolor' femenina, en charla con los medios de comunicación.

Por su parte, Leicy Santos, una de las figuras del combinado femenino, indicó que "van a ser partidos muy intensos y duros, que serán finales porque enfrentaremos a rivales directos en la lucha por la clasificación, en los primeros puestos. Entendemos la importancia que tiene el inicio de la competencia. Pensamos juego a juego, pero sabiendo que los tres oponentes que vienen son fuertes".



A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Venezuela en Liga de Naciones

En ese orden de ideas, este partido de la Liga de Naciones de la Conmebol entre colombianas y venezolanas tiene como horario de inicio a las 8:00 de la noche, de este viernes 10 de abril, y se efectuará en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.



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