Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia tendrá un nuevo partido de preparación para el Mundial 2026; rival lo confirmó

Selección Colombia tendrá un nuevo partido de preparación para el Mundial 2026; rival lo confirmó

Dicho compromiso de fogueo se disputará unos días antes del Mundial 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. ¡Conozca cuál será el rival de la Selección Colombia!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
Selección Colombia en su preparación para el Mundial 2026.
Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad