Selección Colombia tendrá un nuevo partido de preparación para el Mundial 2026; rival lo confirmó

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha comenzado y la Selección Colombia espera llegar a la cita orbital en las mejores condiciones. Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya tienen en agenda una serie de compromisos preparatorios, pero en las últimas horas se reveló que la 'tricolor' tendrá otro duelo de fogueo.

Así las cosas fue la Federación de Fútbol de Jordania la que confirmó que será rival de la 'amarilla' previo a la Copa del Mundo, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Recordemos que el combinado 'cafetero' ya tiene otros dos juegos: el 26 de marzo contra Croacia, y el 29 del mismo mes, ante Francia, en Landover (Maryland).

Selección Colombia celebra con James Rodríguez y Gustavo Puerta - Foto: Getty Images

No sólo reveló un partido de preparación contra la Selección Colombia, sino que el combinado asiático desplegó todo un cronograma de sus rivales de cara al Mundial de este año.



¿Cuándo jugarán Colombia vs. Jordania en partido de preparación?

Según convalidó la Federación de Fútbol de Jordania, este viernes 20 de febrero, en sus plataformas sociales oficiales dicho duelo de fogueo está pactado para el 7 de junio y el escenario elegido para el mismo es la ciudad de San Diego, en California.



El calendario de partidos de Jordania, confirmando el juego frente a Colombia

Costa Rica vs. Jordania: 27 de marzo de 2026, Estadio Rey Abdullah II.

Nigeria vs. Jordania: 31 de marzo de 2026, Estadio Internacional de Amán.

Suiza vs. Jordania: 31 de mayo de 2026, Suiza - Saint-Aly.

Colombia vs. Jordania: 7 de junio de 2026, EE. UU. - San Diego.

مباريات النشامى الودية استعداداً لكأس العالم 2026 🔥🇯🇴 pic.twitter.com/mqgX7mtgWe — Jordan FA - الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) February 20, 2026

El presente de la Selección de Jordania

Jordania llega tras una eliminatoria en la que obtuvo su primera clasificación a una Copa del Mundo, luego de finalizar segunda del Grupo B en las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Esta selección actualmente ocupa el puesto 64 del ranking de la FIFA y para el Mundial 2026 conforma el Grupo J, en el que se enfrentará a la vigente campeona del mundo: Argentina y a los combinados de Austria y Argelia.

Jugadores de Jordania, selección clasificada al Mundial 2026, celebra su clasificación a la final de la Copa Árabe Getty Images

¿Cuál es el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La 'tricolor' integra el Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y un rival que saldrá del repechaje (República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).