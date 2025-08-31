Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, tras nueva derrota del América

Este domingo 31 de agosto, la Liga BetPlay II-2025 le dio desarrollo a la novena jornada del fútbol colombiano, con varios partidazos, de los cuales destacó el de América y Fortaleza FC, en Valledupar.

No obstante, el juego que abrió la fecha dominical fue el de Atlético Nacional y Envigado, que se pusieron cita en el estadio Atanasio Girardot, en horas de la tarde.

Y justamente, ante su gente y en su campo, los ‘verdolagas’ no defraudaron, venciendo por 1-0 a los ‘naranjas’, que al final terminaron con dos futbolistas menos por expulsión. Cabe destacar que el único gol del compromiso lo anotó Juan Bauza.

Nacional vs Envigado - Foto: Colprensa

Minutos después, la pelota rodó en Valledupar, con el juego entre Alianza FC y América de Cali, que llegaba obligado y necesitado de triunfo a este juego, así como Diego Raimondi, quien ha sido uno de los más criticados y señalados por el mal momento futbolístico de los vallecaucanos.

Publicidad

No obstante, pese a ser protagonista en el primer tiempo y tener una que otra opción para el complemento, los ‘escarlatas’ terminaron cayendo de visitantes, con una anotación de Carlos Lucumí.

Con este resultado, América es parcialmente penúltimo en la tabla de posiciones.

Acción de juego en el duelo entre América de Cali vs. Alianza FC, por Liga. Foto: Colprensa.

Publicidad

Para darle cierre a la jornada dominical, Tolima se midió con Fortaleza en el estadio Manuel Murillo Toro, donde ambos empataron 1-1; de esta manera, los capitalinos siguen siendo los únicos invictos en la Liga BetPlay.

Del otro lado, La Equidad y Deportivo Pasto empataron 0-0 en el estadio Metropolitano de Techo.

La jornada cerrará este lunes 1 de septiembre con el duelo entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, en El Campín.

Resultados de la novena jornada:

Publicidad

Junior 4-0 Llaneros

Águilas Doradas 1-2 Millonarios

Boyacá Chicó 1-0 Unión Magdalena

Deportivo Pereira 0-1 Atlético Bucaramanga

Deportivo Cali 1-3 Independiente Medellín

Atlético Nacional 1-0 Envigado

Alianza FC 1-0 América de Cali

La Equidad 0-0 Deportivo Pasto

Deportes Tolima 1-1 Fortaleza

Lunes 1 de septiembre

Publicidad

Santa Fe vs. Once Caldas

Hora: 7:30 p.m.

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay: