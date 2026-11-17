El partido de este entre las selecciones de Chile y Colombia tuvo una nota dramática y cargada de dolor, con el volante Gustavo Puerta como protagonista. Todo porque tras una entrada de César Pérez, de los dueños de casa, el jugador del registro del Olympiakos, de Grecia, cayó al césped del estadio Monumental de Santiago y de inmediato, se observaron visibles muestras de dolor. Además, de eso se captó el llanto del vallecaucano, mientras que los integrantes del cuerpo médico lo atendían y a la par, trataban de consolarlo.

Tras los primeros instantes de la atención primaria, a Puerta lo subieron a una camilla y fue trasladado a la zona cercana del banquillo de los colombianos para continuar la revisión. Sin embargo, sin darse el parte oficial, lo sucedido puede pasar a mayores.

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"No es para nada bueno, los paramédicos del estadio están acá y les pregunté, y la verdad es que lo de Gustavo Puerta está muy grave, se lo llevaron en ambulancia, salió en llanto, el dolor era impresionante. Hasta el médico de Chile se acercó para hablar con Gustavo Pineda (médico de nuestro país) y hubo reunión, una charla entre los dos. Al jugador de Colombia lo trasladaron al hospital más cercano, para tomarle los exámenes correspondientes", explicó Marcela Monsalve, enviada especial de Gol Caracol a la ciudad de santiago.

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