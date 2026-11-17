En el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional anotó el segundo gol en su cuenta por cuenta de James Rodríguez luego de una gran jugada colectiva.
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A los 38 minutos, Emanuel Benítez desbordó por derecha y lanzó un pase al área que el número 23 finiquitó a placer con un zurdazo suave y al medio.
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Vea el gol de James Rodríguez:
🤩🟢¡LLEGÓ EL GOL DE JAMES RODRÍGUEZ! El volante marcó el segundo tanto de Nacional ante Once Caldas y celebró su primer gol en el Atanasio Girardot. ⚽🔥#LACOPAxWIN pic.twitter.com/RNfvxyhrS2— Win Sports (@WinSportsTV) November 18, 2026
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