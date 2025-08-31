Dayro Moreno ya se unió a la Selección Colombia; "este llamado es mucho mejor que la primera vez"

Poco a poco las figuras de la Selección Colombia comienzan a llegar a la ciudad de Barranquilla para lo que será el partido de Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia, y una de esas estrellas que aterrizó en tierras 'curramberas' fue Dayro Moreno, quien no ocultó su regocijo por volver a formar parte del combinado nacional.

El actual goleador del Once Caldas causó furor a su llegada al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Los transeúntes presentes en la Terminal área de la capital del Atlántico no dudaron en pedirle fotos y autógrafos, que Moreno Galindo concedió con el mayor de los gustos.

En medio de toda esa algarabía, Dayro Mauricio dialogó con 'Noticias Caracol', aseguró que este llamado es mucho mejor que el primero que recibió.

Dayro Moreno con Once Caldas - Foto: Once Caldas

"Esta es mucho mejor que la primera vez por el momento que vengo pasando con mi equipo el Once Caldas , por todos los logros he conseguido; los récords que hecho; esto es fruto del trabajo de mi carrera futbolística de 22 años, y ahorita estar de nuevo en mi selección, compartir con jugadores de mucha trayectoria, con jugadores con mucho carácter, que también están en Europa y eso para mí es muy orgulloso", dijo de entrada el artillero tolimense en diálogo con Ricardo Orrego.

Y es que este citatorio para el exAtlético Nacional y Junior de Barranquilla, entre otros, llega en un momento especial, cuando está a punto de cumplir 40 años. Lo recibió como un regalo adelantado.

"Qué más quiero, qué más le pido a mi Dios, ese regalito que me ha dado de jugar estos dos partidos, que Dios quiera estar en la historia de la clasificación al Mundial. Muy agradecido con Dios, mi famililla y a toda la gente que se hizo posible que volviera Dayro Moreno a la Selección", terminó por decir el máximo goleador colombiano en la actualidad.

Así le dieron la bienvenida en la Selección Colombia

Fiel a su estilo y con mucho 'flow', Moreno Galindo llegó a tierras barranquilleras. Un look especial para la ocasión, lentes de sol y gorra, y como complemento unas uñas muy coloridas. Dayro Moreno es un 'crack' dentro y fuera de las canchas.

"¡Dayro Moreno, Dayro Moreno! El goleador ya está en Barranquilla", escribieron en las redes sociales de la Federación Colombia de Fútbol. Por supuesto, la publicación fue acompañada con una fotografía del estelar de la película.

📸 ¡𝐃𝐚𝐲𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨, 𝐃𝐚𝐲𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨! 🎶🕺



El 𝒈𝒐𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒓 ya está en 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒊𝒍𝒍𝒂 😁#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/vlNgZjb1Vv — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 31, 2025