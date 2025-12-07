Síguenos en:
"A la Selección Colombia le va a llegar en algún momento su título, se haría justicia"

El reconocido entrenador argentino habló de la Selección Colombia, a la que elogió y sueña con ver algún día campeona, pues considera que el fútbol premia a los equipos que juegan bien.

Por: Javier García
Actualizado: 7 de dic, 2025
Selección Colombia
Álvaro Montero con Selección Colombia - Foto:
AFP

