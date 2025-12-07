"A la Selección Colombia le va a llegar en algún momento su título, se haría justicia"

La Selección Colombia ya conoció su suerte para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, edición que marcará la primera participación de 48 selecciones en una misma cita orbital.

La ‘tricolor’, dirigida por Néstor Lorenzo, quedó ubicada en el grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje que se disputará en marzo del próximo año, entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

El debut mundialista de Colombia será el 17 de junio frente a Uzbekistán, en un partido programado en el Estadio Azteca. Posteriormente, el 23 de junio se enfrentará en Guadalajara al vencedor del repechaje, y el 27 cerrará su participación en la fase de grupos frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.



Argentino sueña con ver a la Selección Colombia campeona

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026 Foto: AFP

Una voz más que autorizada para hablar de la ‘tricolor’ es la de José Néstor Pékerman, quien dirigió al equipo entre 2012 y 2018 y condujo al país en dos Copas del Mundo: Brasil 2014 y Rusia 2018.



De hecho, la mejor presentación histórica de Colombia en un Mundial ocurrió bajo su mando, en Brasil 2014, cuando la Selección alcanzó los cuartos de final tras caer 2-1 ante la anfitriona, Brasil.

En diálogo con ‘ESPN’, el exjugador de Independiente Medellín volvió a expresar su afecto por Colombia y aseguró que sueña con verla coronarse campeona del mundo algún día.

“Yo siempre dije que Colombia podía ser una potencia y lo sostuve. En los momentos que me retiré como futbolista y en todos lados lo dije y cuando llegó lo de Colombia, sentía ese compromiso como un desafío para poder dar algo de lo que yo había mostrado y vivido esos años que fui futbolista. Por eso accedí a ir allá, creo que por eso no tienen tanta paciencia, pero Colombia va a llegar en algún momento a su título, y espero algún día poder verlo porque se haría justicia, porque hay mucho talento y hay mucho fútbol ahí, y el fútbol siempre debe reivindicar a los que juegan bien”, afirmó José Néstor Pékerman.

