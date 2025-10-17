Síguenos en::
"A los niños en Colombia les dan medallas por perder, en Argentina lloran, allá son ganadores"

Múltiples análisis y comentarios se han dado después de la derrota de la Selección Colombia Sub-20 frente a Argentina, en el Mundial de Chile.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2025
Selección Colombia Sub-20
