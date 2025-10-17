"A los niños en Colombia les dan medallas por perder, en Argentina lloran, allá son ganadores"

La Selección Colombia Sub-20 mantuvo ilusionado a todo el país con su presentación en el Mundial de la categoría en Chile, sin embargo, todo se vino abajo tras perder 1-0 con Argentina en las semifinales, quedando relegados a luchar por el tercer puesto este sábado contra Francia. El dolor de la derrota sigue vive y el debate tiende a caer siempre sobre los mismo: la mentalidad.

Si bien contra Sudáfrica y España la 'tricolor' logró salir de momento complejos y llevarse la victoria, contra la 'albiceleste' aparecieron las desconcentraciones que desencadenaron en el gol en contra y la expulsión de Jhon Rentería. Luego el pitazo final, los comentarios salieron a relucir en los programas deportivos y uno de los primeros en alzar la voz fue Fabián Vargas, exjugador que vistió la camiseta de la Selección Colombia.

Vargas puso el foco en la gran diferencia de mentalidad entre colombianos y argentinos, cualidad que se cultiva de manera muy diferente desde la infancia.

“El suplente tiene que estar más concentrado y metido que el que está adentro, es el que entra a solucionar. Eso tiene que partir de uno como jugador. ¿Usted vio con la actitud que entró Paredes? ¿Vio lo primero que hizo? Entró a mostrarle a los colombianos: ‘Acá estamos nosotros’. Nos siguen ganando por la parte emotiva, son muy fuertes mentalmente. Yo que conviví tantos años con los argentinos, ellos son ganadores desde la cuna, lo llevan en la sangre. Van a ver un partido de baby fútbol y parece una guerra, desde chiquitos ya están acostumbrados a eso. Lo único que les sirve es ganar, no les sirve nada más. Ustedes van a los partidos de acá, los niños pierden y les dan medallas a todos. ¿Qué pasa con esos niños que quedaron octavos? Ellos dicen: ‘Yo también estoy ganando’. En Argentina el segundo se pone a llorar porque siente dolor de haber perdido. Eso los acostumbra a que no quieren volver a tener ese sentimiento. Nos estamos equivocando desde la parte formativa”, dijo en 'ESPN'.



Vargas es toda una voz autorizada, puesto que jugó en clubes como Boca Juniors e Independiente.

🇦🇷🇨🇴 “YO QUE CONVIVÍ TANTOS AÑOS CON LOS ARGENTINOS, ELLOS SON GANADORES DESDE LA CUNA, LO LLEVAN EN LA SANGRE”.



🗣️ La reflexión de Fabián Vargas, ex-jugador colombiano, luego de la derrota de la Tricolor ante la albiceleste en el Mundial Sub-20:



“El suplente tiene que estar… pic.twitter.com/cysbWsNEeA — PaseClave (@paseclave__) October 17, 2025