Presidente de club europeo fue asesinado; filtraron imágenes y video

Stavros Demosthenous, presidente del club de la segunda división de fútbol chipriota Karmiotissa, ha sido mortalmente tiroteado este viernes mientras viajaba en su coche en la ciudad de Limasol, informó la Policía.

Según la prensa local, que cita fuentes policiales, Demosthenous fue tiroteado en una calle cercana a su residencia, mientras se encontraba en su coche junto a su hijo.

Güney Kıbrıs takımı Karmiotissa FC Başkanı Stavros Demosthenous (49),

Limasol kentinde sabah saatlerinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/FKvbgTBNE3 — Futbol Anadolu (@FutbolAnadolu) October 17, 2025

Su vehículo fue interceptado por una furgoneta, que se colocó delante, y desde la que sus ocupantes comenzaron a disparar contra el empresario, de 49 años.



Posteriormente, indican esos medios, los asaltantes incendiaron la furgoneta y huyeron en una motocicleta de gran cilindrada.

Güney Kıbrıs’ın “Al Capone’u” olarak bilinen Limasol Spor Kulübü’nün eski başkanı Stavros Demosthenos, oğlunu hastaneye götürdüğü sırada otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.



Demosthenos, motosikletli suikastçiler tarafından vurularak hayatını kaybetti. pic.twitter.com/YL5Or1OyHF — Panenka Sport (@PanenkaSport) October 17, 2025

Publicidad

El empresario, que tenía negocios de venta de coches, fue trasladado al Hospital General de Limasol, donde se confirmó su fallecimiento.

La Policía está investigando en el lugar donde se produjo la emboscada con la participación del médico forense y miembros del Departamento de Investigaciones Criminalística.

Publicidad

Demosthenous era muy conocido en los círculos futbolísticos, ya que, además de presidir el Karmiotissa FC, que compite en la segunda división, anteriormente fue presidente del Aris Limassol FC, equipo de primera división.