Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Presidente de club europeo fue asesinado; filtraron imágenes y video

Presidente de club europeo fue asesinado; filtraron imágenes y video

En las últimas horas, el presidente de un equipo del 'viejo continente' sufrió un atentado en el que perdió la vida. Los hechos ocurrieron en una vía principal y cuando llevaba a su hijo al hospital.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de oct, 2025
Comparta en:
Stavros Demosthenous, presidente del club de la segunda división de fútbol chipriota Karmiotissa.
Stavros Demosthenous, presidente del club de la segunda división de fútbol chipriota Karmiotissa.
Pantallazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad