A la Selección Colombia no le alcanzó reacción del segundo tiempo; 0-0 con Canadá en New Jersey

La Selección Colombia igualó este martes 0-0 con Canadá, en el segundo compromiso de preparación para el Mundial 2026. El equipo que dirige Néstor Lorenzo tuvo un pálido primer tiempo, pero en el los segundos 45 minutos mejoraron y llegaron tres opciones claras de anotar, pero se falló en la puntería.

Los canadienses no fueron un hueso fácil de roer, se pararon bien en zona defensiva y en la mitad del campo y pusieron a pasar trabajos a Luis Díaz, Dávinson Sánchez, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero y 'Cucho' Hernández. Incluso, Canadá se arrimó con un remate de Buchanan, quien exigió al arquero Álvaro Montero.

Para el seleccionado colombiano las modificaciones llegaron en el complemento, se subió el nivel con el arribo al campo de James Rodríguez, quien estuvo de inicio en el banquillo. Con el ingreso del '10', los nuestros intentaron juntarse más y ser mucho más colectivos. Así llegaron las posibilidades de anotar que tanto se reclamaron en la inicial, como quiera que Luis Díaz tuvo la más clara cuando falló en la definición.



Pero el laboratorio de pruebas tuvo aún más, porque el profesor Lorenzo dispuso también de otros hombres a los que les dio minutos. De esa forma, tuvieron media hora y algo más Kevin Serna, Yaser Asprilla y Rafael Santos Borré. Ahí se marcharon el estelar Luis Díaz, a quien los canadienses intentaron parar en varias ocasiones a punta de patadas; Juan 'Cucho' Hernández y también Juan Fernando Quintero.

Precisamente, Asprilla a los instantes de haber aparecido en la cancha, inquietó el área rival, haciendo emocionar a los seguidores colombianos que asistieron en buen número a las gradas del Red Bull Arena. A esto, hay que sumar una aproximación con un cabezazo de Santos Borré y un lanzamiento en el palo de Andrés Román, quien pisó el área rival finalizando el duelo.

Al final, Canadá se paró bien, incomodó a Colombia, que mejoró en el segundo tiempo, y se registró un empate sin goles, con el que se cerró para los de Lorenzo el par de fechas FIFA de este mes de octubre, que dejó un buen 4-0 sobre México, en donde se observó al equipo afinado y con decidida efectividad.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia de mayores?

El próximo partido confirmado de la Selección Colombia se tiene programado para el 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda, en La Florida, Estados Unidos. Será a las 7 de la noche, hora de nuestro país, y se podrá ver en Gol Caracol y Ditu.