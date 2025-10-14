Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A la Selección Colombia no le alcanzó reacción del segundo tiempo; 0-0 con Canadá en New Jersey

A la Selección Colombia no le alcanzó reacción del segundo tiempo; 0-0 con Canadá en New Jersey

La Selección Colombia cerró las fechas de octubre con un empate con los canadienses. Las mejores opciones de anotar llegaron en el complemento, donde se mejoró con la entrada de James Rodríguez.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Canadá
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Canadá
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad