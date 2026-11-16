El Crystal Palace nombró a Thomas Frank como su nuevo entrenador este lunes con la misión de sacar al club del último puesto de la tabla de la Premier League.

El extécnico de Brentford y Tottenham sucede al francés Pierre Sage, que fue destituido la semana pasada tras 16 partidos al mando.

Publicidad

El francés no fue capaz de construir sobre el legado de su predecesor Oliver Glasner, quien dirigió al equipo el periodo más exitoso en la historia del club.

We are pleased to confirm the appointment of Thomas Frank as Manager 🤝



ℹ️ https://t.co/2wUzZAGt4S pic.twitter.com/zv2vMPGPFz — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 16, 2026

Publicidad

Glasner llevó al club del sur de Londres a su primer gran título, venciendo al Manchester City para ganar la FA Cup en 2025, y conquistó la UEFA Conference League la pasada temporada.



"Es un honor estar aquí y estar al frente de este fantástico club de fútbol. Tengo muchísimas ganas de empezar", dijo Frank en un comunicado del Palace.

El preparador danés, que ha firmado un contrato por dos años y medio, disfrutó de un gran éxito durante siete años en el Brentford, llevando a las Abejas a la máxima categoría por primera vez en 74 años en 2021 y consolidando al club en la Premier League.

Publicidad

Su trabajo en el oeste de Londres le valió al técnico, de 53 años, un fichaje por el Tottenham en junio de 2025, pero sólo duró ocho meses.

Además del farolillo rojo en la Premier, el Crystal Palace ocupa el puesto 21º en la tabla de la Europa League, compuesta por 36 equipos, con cuatro partidos restantes de la fase de liga.