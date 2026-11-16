El fútbol colombiano está de luto, especialmente en la costa caribe, luego de conocerse el fallecimiento de Luis Miguel Paterson, exjugador de 32 años, quien fue víctima de un ataque con arma de fuego el domingo 15 de noviembre en el barrio La Princesa, Cartagena.

"De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el homicidio ocurrió hacia las 8:10 p. m., cuando Luis Miguel se encontraba en vía pública y fue interceptado por un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas", se lee en el portal 'Primer Tiempo'.

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El referido hombre se destacó como un delantero de velocidad, desequilibrio y desgaste físico en el terreno de juego. Además de estar en clubes profesionales, también representó a la Selección de Bolívar en torneos nacionales organizados por la Difútbol, en donde aún es recordado.

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Luis Miguel hizo proceso en las divisiones inferiores de Atlético Nacional, pero su debut en el profesionalismo se dio en el 2012 con la camiseta del Real Cartagena. Su carrera no despegó y tuvo un paso por el Chinandega, de Nicaragua.



Uno de los sentidos mensajes que se viralizó fue el de Roger Martínez, actual delantero del Al Shabab, de Arabia Saudita, y de pasado en la Selección Colombia. "Vuela alto mi hermano. Nos duele tu partida a muchos que alguna vez compartimos contigo. Fortaleza a toda la familia. Descansa en paz”, fueron sus palabras en su cuenta oficial.

Otro que se dejó ver muy afectado fue su hermano Robinson Paterson, quien milita actualmente en el San Marcos de la primera división de Nicaragua: "Gracias por todo mi amigo, mi hermano, mi sangre. Lo fuiste todo para mí, me enseñaste cómo jugar, cómo pelear, me cuidaste de la calle y de los que me rodeaban. Me cuidabas como tu perla más preciada, me amaste más que a nadie, dabas tu vida por mí. No pensé que la vida te fuese quitado de la vida mía ni de los tuyos tan rápido. Solo le agradezco a Dios por todo lo bueno y lo malo, pero ashhh, qué dolor. Luis Miguel, lo más hermoso de mi vida, lo que más amo se me fue. Te amé y te amaré por el resto de mi vida, vuela, vuela lo más alto, mi ángel".