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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 contra Costa Rica y dónde ver por TV

A qué hora juega HOY Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 contra Costa Rica y dónde ver por TV

Se viene el debut de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 enfrentando a Costa Rica, en partido de la primera jornada del grupo E. ¡EN VIVO HOY por Gol Caracol y Ditu!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia.
Selección Colombia femenina Sub-20 se alista para su debut en el Mundial de Polonia.
Foto oficial de la Federación Colombiana de Fútbol

Le llegó el debut a la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20, que se juega en tierras polacas. Las dirigidas por Carlos Paniagua enfrentarán HOY lunes 7 de septiembre a Costa Rica en partido de la primera jornada del grupo E. Dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV por la señal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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El objetivo sin duda es empezar con el pie derecho en la cita orbital juvenil, en una zona que comparten con las vigentes campeonas del certamen: República Popular Demócratica de Corea, seleccionado que levantó el título en 2024 en nuestro país, al ganarle la final por 1-0 a Japón. El grupo lo completa Portugal.

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La arquera de la 'tricolor, de 19 años, es una de las futbolistas con más experiencia en el combinado nacional, eso mismo fue resaltado en la web oficial de la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial eligió a la exDeportivo Cali como una de las 'cracks' a seguir en el Mundial Femenino Sub-20 2026.

Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia femenina Sub-20.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

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"La aclamada arquera, Luisa Agudelo, tuvo un año decisivo en 2024, en el que representó a la Selección Colombia tanto en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, celebrada en su propio país, como en el torneo Sub-17 celebrado en la República Dominicana. Desde entonces, esta jugadora de 19 años no ha dejado de mejorar, ayudando al Deportivo Cali a conquistar dos títulos de liga consecutivos antes de fichar en julio por el San Diego Wave de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL)", se leyó en el informe de la FIFA.

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A qué hora juega HOY la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 contra Costa Rica

  • Día: lunes 7 de septiembre del 2026.
  • Jornada: primera fecha del grupo E.
  • Horario: 11:00 de la mañana (Colombia).
  • Estadio: Miejski Lodz (Polonia).
  • Transmisión por TV: Gol Caracol y Ditu.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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