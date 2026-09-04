La Selección Colombia femenina confirmó dos partidos preparatorios; serán en octubre

La Selección Colombia femenina de Mayores volverá a reunirse en octubre para afrontar dos partidos preparatorios contra Venezuela, como parte de la fecha FIFA correspondiente a este mes. Los encuentros se disputarán los días 10 y 13 de octubre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), ubicado en la Isla de Margarita, Venezuela.

Estos compromisos marcarán una nueva oportunidad para que el equipo nacional continúe con su proceso de preparación y siga sumando minutos de competencia internacional. La concentración permitirá al cuerpo técnico evaluar el rendimiento de las futbolistas convocadas, probar diferentes alternativas y fortalecer conceptos de cara a los próximos retos que tendrá la Selección Colombia.

Esta será la primera convocatoria del equipo nacional luego de una destacada participación en sus más recientes compromisos internacionales. Colombia se consagró campeona de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025-2026, consolidando un nuevo título continental para el fútbol femenino nacional y reafirmando el crecimiento que ha experimentado la Selección en los últimos años.

Publicidad

Posteriormente, el combinado nacional obtuvo la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, otro resultado importante dentro de un calendario internacional que le ha permitido al equipo mantenerse entre los protagonistas del fútbol femenino de la región.



Ahora, bajo la dirección técnica de Angelo Marsiglia, Colombia afrontará estos dos encuentros frente a Venezuela con el objetivo de mantener el ritmo competitivo y continuar construyendo una base sólida para los desafíos que vienen. Los juegos de fogueo también servirán para que el entrenador observe el funcionamiento del grupo y pueda seguir dando oportunidades a diferentes jugadoras dentro de su planificación.

Linda Caicedo celebra gol con la Selección Colombia femenina - Foto: Colprensa

El proceso tiene como uno de sus principales objetivos la preparación para el Mundial 2027, en Brasil. Por esa razón, cada fecha FIFA adquiere especial relevancia para la Selección, que buscará llegar a la cita orbital con un equipo competitivo, consolidado y con experiencia en partidos de alto nivel.

Publicidad

Los dos enfrentamientos contra Venezuela se disputarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Isla de Margarita. Allí, Colombia tendrá una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo su proyecto deportivo y continuar representando al país en el ámbito internacional.

Colombia vs. Venezuela

Día: 10 de octubre.

Estadio: Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) – Isla de Margarita, Venezuela.

Colombia vs. Venezuela

Día: 13 de octubre.

Estadio: Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) – Isla de Margarita, Venezuela.