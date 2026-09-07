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Gol Caracol  / ¿El año de Kylian Mbappé? La última confesión del francés sobre el Balón de Oro

¿El año de Kylian Mbappé? La última confesión del francés sobre el Balón de Oro

En la previa del debut del Real Madrid en la Champions League este martes frente al Inter de Milán, a Kylian Mbappé le consultaron por sus opciones de ganar el Balón de Oro este 2026. ¡Acá lo que dijo!

Por: EFE
Actualizado: 7 de sept, 2026
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Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Foto: AFP

El francés Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, reivindicó sus opciones de ganar el próximo Balón de Oro al haber sido en el máximo goleador de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y erigirse como el mejor anotador en la historia de los Campeonatos del Mundo.

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“Puede ser un buen año”, dijo el francés que subrayó que hizo historia "en la competición más importante del mundo del deporte”, destacó en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el Inter.

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“Cuando juegas para el Real Madrid, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios. La gente en la calle me habla del Balón de Oro, de tener esa posibilidad. Es un premio muy positivo para un jugador. Yo hice historia en la competición más importante del mundo del deporte, tengo la sensación que es un buen año para eso, pero ya veremos. La gente tiene tiempo para pensar quién es el mejor jugador del mundo”, dijo en rueda de prensa.

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“Yo siempre -sobre si se considera el mejor jugador del mundo-, pero es algo muy personal. No pienso que sea un debate que haya que tener. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro”, completó.

Mbappé se mostró con un talante seco y a la defensiva en su primera comparecencia de prensa de la temporada y salió al paso de las críticas hacia su figura. La primera, respecto a si tiene que implicarse más en la faceta defensiva.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Foto: AFP

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“Claro que tenemos que mejorar. Es completamente natural. Yo puedo hacer el tonto y decirte que yo meto más goles que esos que me dices tu -Dembélé y Raphinha- y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Hago más cosas que ellos. Es un debate sin fin. Todos tenemos que mejorar y ayudar a la defensa para que nos generen menos ocasiones, pero pienso que tenemos que manejar mejor el balón para ello”, señaló.

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Y también fue preguntado por el hecho de que, desde su marcha del París Saint-Germain haya sido el equipo francés el ganador de la Champions League.

“Es un análisis de fútbol. Yo no lo puedo cambiar. A mí me da un poco igual. Yo sé analizar el fútbol y se por qué. Sé más que mucha gente sobre fútbol y estoy muy tranquilo. Esto son cosas que venden y hablar de mí vende mucho, sea positivo o negativo”, comentó.

Además, Mbappé aseguró “no” poder “controlar todo lo que se dice”, respecto a si él y Vinícius son incompatibles, y defendió que se vive un buen ambiente en el vestuario del Real Madrid.

“Estamos igual que el año pasado. Solo que es un entrenador diferente. Estamos en un proceso que es positivo, tenemos que mejorar, pero estamos muy tranquilos”, declaró.

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Por otro lado, Mbappé alabó a su entrenador, el portugués José Mourinho, del que destacó que es alguien que “sabe ganar” y “motivar a todo el club y a su grupo para ir en la misma dirección”.

Un Mourinho que aseguró en una de sus ruedas de prensa que prefería que Mbappé metiera 40 goles y ganar títulos a que metiera 60 y no ganar. A esto respondió también el delantero francés.

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“¡Y menos de 40! Firmo meter 30 goles y tener títulos. Pero es un debate que es absurdo, porque no voy a parar de marcar goles, yo quiero meter goles siempre. No tienes que elegir, puedes hacer los dos”, contestó.

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